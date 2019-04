Miami, ki se mu končnica po novi zmagi Orlanda vse bolj odmika, je na začetku zadnje četrtine vodil s 93:92, potem pa je Minnesota počasi prišla do šestih točk prednosti in zmagala tretjič na zadnjih petih tekmah. Zadnji napad so sicer imeli košarkarji s Floride, a je Dwayne Wade po podaji Dragića iz avta zgrešil trojko ob zvoku sirene.

»Če želiš zmagovati v končnici, se moraš naučiti, kako dobiti tekme pod pritiskom. Trenutno se res ne počutimo za končnico. Je pa to dobra izkušnja za ekipo. To moramo sprejeti in se bolje odzvati na naslednje izzive,« je dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Pri zmagovalcih je bil najboljši Dario Šarić z 19 točkami, sedmimi skoki in petimi podajami. Karl-Anthony Towns pa je zbral 13 točk, 12 skokov, ob tem pa imel tudi kar 11 izgubljenih žog.

Dallas, ki že dolgo več nima možnosti za končnico, je na gostovanju pri Memphis Grizzlies izgubil s 112:122. Najzaslužnejši za zmago je bil Delon Wright s 26 točkami. Dončić ni igral zaradi bolečin v stegenski mišici.

Miami bo v naslednji tekmi, ki bo v nedeljo proti večeru po slovenskem času, gostoval pri drugem moštvu vzhoda Toronto Raptors, Dallas pa v noči na ponedeljek čaka še eno gostovanje pri Memphisu.

V zahodni konferenci je sicer znanih že vseh osem potnikov v končnico, na vzhodu pa se zanjo borijo še Orlando, Brooklyn, Detroit, Miami in Charlotte. Brooklyn ponoči ni igral, Orlando pa je s 149:113 premagal Atlanto. Pri slednji je novinec Trae Young zbral 22 točk, sedem skokov in šest podaj. Pri domačih je Nikola Vučević v statistiko vpisal 25 točk in 11 skokov.

Detroit je izgubil pri sedmi ekipi zahoda Oklahoma Cityju s 110:123, pri čemer je Blake Griffin za zmagovalce prispeval kar 45 točk, pri poražencih pa je s 30 izstopal Paul George. Charlotte pa je s 113:11 ugnal drugo najboljšo ekipo vzhoda in lige Toronto. Kemba Walker je pri zmagovalcih dal 29 točk, toliko jih je za poražence dodal Kawhi Leonard.

Najboljša ekipa zahodne konference Golden State je na krilih 40 točk Stephena Curryja ugnala Cleveland, drugouvrščeni Denver pa je s 119:110 premagal četrtouvrščeni Portland, pri čemer je center domačih Nikola Jokić zbral 22 točk, 13 skokov in devet podaj.

Tretji na zahodu Houston je s 120:96 odpravil New York Knicks, James Harden je vpisal 26 točk ob zmagi raket. Pri gostih je Mario Hezonja dosegel trojni dvojček s po 16 točkami in skoki ter 11 podajami. Petouvrščeni Utah je s 119:98 odpravil Sacramento, šestouvrščeni Los Angeles Clippers pa so v mestnem obračunu z Lakers izgubili s 117:122. Alex Caruso je bil z 32 točkami in 10 skoki najboljši pri zmagovalcih.

Osmi na zahodu San Antonio je v gosteh s 129:112 ugnal Washington, Indiana je doma izgubila proti Bostonu s 97:117, Phoenix pa je po podaljšku s 133:126 premagal New Orleans, pri čemer je Josh Jackson za zmagovalce prispeval 35 točk. Na drugi strani je Julius Randle tekmo končal z 31 točkami in 14 skoki.

V vzhodni konferenci so si končnico že priigrali Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston in Indiana, v zahodni pa Golden State, Denver, Houston, Portland, Utah, LA Clippers, Oklahoma City in San Antonio.