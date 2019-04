Energijo za šport najučinkoviteje vnašamo v telo z ogljikovimi hidrati, s čimer zapolnimo glikogenske zaloge, je pojasnila Mojca Cepuš, tudi ambasadorka projekta 1, 2, 3, GREMO! in dodala, da za desetkilometrski tek niso potrebne posebne priprave: »Jesti moramo hrano, ki nam odgovarja, ki smo jo preizkusili med treningi in nam ne povzroča prebavnih težav.«

Za daljše teke sogovornica priporoča polnjenje glikogenskih zalog. Glikogen je oblika sladkorja, glukoze, ki se hitro spremeni v energijo. Poenostavljeno povedano, pred maratonom moramo telo dodobra napolniti z gorivom, poudarja Cepuševa: »Glikogen bomo shranili v jetra, mišice in kri. Ker glikogen veže nase vodo, bomo v času polnjenja glikogenskih rezerv opazili tudi razliko v teži na tehtnici. Ta je lahko od enega pa tudi do štirih kilogramov, odvisno od višine in mišične mase posameznika. Povišana telesna teža pove, kako uspešno so napolnjene glikogenske zaloge, zato vas naj to ne skrbi. Ko boste maraton odtekli, se bo teža v dnevu ali dveh povrnila na staro, saj boste med športno aktivnostjo glikogen in vodo porabili.«

Kaj jesti in piti večer pred maratonom ali polmaratonom? Pred daljšimi razdaljami, kot sta 21 ali 42 kilometrov, poudarja Mojca Cepuš, moramo pojesti čim več ogljikovih hidratov, dva do tri dni pred maratonom so to lahko tudi beli rafinirani izdelki, ker se za razliko od svojih sicer bolj zdravih nerafiniranih sorodnikov hitreje spremenijo v sladkor: »Takrat je priložnost za bele žemljice, bele testenine, riž, sladke kaše za zajtrk, sadje, jogurte in kakšno sladkarijo. Zelo pomembno je tudi, da v zadnjih treh dneh telesa ne obremenimo z večjimi količinami maščob, beljakovin in prehranskih vlaknin, ki upočasnjujejo praznjenje želodca in s tem polnjenje glikogenskih rezerv, medtem ko beljakovine za prebavo potrebujejo veliko energije, kar nas lahko po nepotrebnem utrudi. Spiti moramo tudi precej vode.«

Večerja pred 10-kilometrskim izzivom Tistim, ki jih čaka nastop na 10-kilometrskem teku, prehranska strokovnjakinja svetuje, naj večer prej uživajo hrano, ki jo imajo radi, jo hitro prebavijo in vsebuje večje količine ogljikovih hidratov. To so lahko palačinke z marmelado, testenine, riž, sladki kosmiči za zajtrk in podobno. »Ravno obratno, kot svetujemo pri klasično zdravi prehrani, v teh zadnjih dneh svetujemo, da se poje več sladkorja, manj prehranskih vlaknin in beljakovin. Pijemo lahko le vodo, za izotonik pride čas med športnim naporom, a menim, da ga na tako kratki progi ne potrebujemo,« dodaja sogovornica.

Ali je med maratonom priporočljivo jesti? To je zelo odvisno od posameznika – kako dobro je napolnil glikogenske zaloge, kako dobro je pripravljen in podobno, odgovarja Cepuševa. Če tekaču ustreza, lahko med tekmo tudi kaj poje, npr. banano ali košček čokolade, dobro pa je imeti narejen tudi hidracijski načrt, da telo ne izgubi preveč vode in elektrolitov: »Zelo pomembno je, da ga pred tekmo na treningih tudi preizkusimo. Na treningu imamo možnost za popravke, na tekmi ne. Med tekom lahko pijemo vodo ali izotonične napitke.«

Tri ure pred startom maratona Odvisno od počutja, sicer pa tri ure pred startom maratona Cepuševa tekačem svetuje, da pojedo svojo preverjeno količino živila, ki vsebuje ogljikove hidrate (kruh z marmelado, riž, testenine, sladke kaše ipd.): »Ravnajte se po občutku. Morda boste imeli tremo in s tem povezan neprijeten občutek v želodcu. Če bo tako, pojejte bolj tekoč obrok, kot so sladek mlečni riž ali kaša, smuti z banano, kosmiči in podobno.« Takoj ko se zbudijo, tekačem svetuje, naj popijejo tri decilitre vode, zatem pa v času dveh ur po požirkih okoli dva litra domačega izotoničnega napitka, v katerega so dali gram sladkorja na kilogram svoje telesne teže. Izotonični napitek lahko tudi kupimo, a bodimo pozorni na dodana barvila in okuse, ki so nepotrebni dodatki (dodan sladkor je nujna sestavina izotoničnega napitka!), razloži strokovnjakinja.

Eno uro pred maratonom Če imate dober občutek v želodcu, lahko eno uro pred startom pojeste kakšno sladkarijo, jogurt, pest energijskih kroglic in popijete okoli liter izotoničnega napitka. Količine vedno prilagodite svojim potrebam in občutkom. »20 minut pred začetkom spite še okoli 2–3 decilitra tega izotoničnega napitka. Pomislite tudi, koliko tekočine sicer spijete in kolikokrat morate na stranišče. Trasa bo opremljena s stranišči, a vsak postanek pomeni tudi slabši rezultat,« opozarja Cepuševa. Med tekom poskusite na vsakih 20 minut spiti en deciliter do dva decilitra izotonika. »Splošno pravilo je, da je med samim tekom treba zaužiti okoli gram sladkorja in nekaj soli na kilogram telesne teže na uro napora. Ne pozabite, da morate v telo vnesti dovolj sladkorja, še preden začutite veliko utrujenost,« dodaja sogovornica.