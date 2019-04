Več sto migrantov iz različnih delov države se je od petka zbralo pri taborišču Diavate blizu Soluna, potem ko so anonimni avtorji na družbenih omrežjih objavili, da je meja s Severno Makedonijo po treh letih znova odprta in da jim bodo organizacije za človekove pravice pomagale na poti v članice EU.

Potem ko so na dveh avtobusih danes zjutraj odpeljali del migrantov v druge begunske centre po državi, je okoli 800 migrantov začelo metati kamenje na policiste, ki so odgovorili s solzivcem, je poročal fotograf AFP.

Že v petek je zaradi teh lažnih obvestil več sto prosilcev za azil skušalo predreti policijski kordon, policija pa je odgovorila s solzivcem. Okoli 200 migrantov pa je za nekaj časa zasedlo glavno železniško postajo v Atenah in zahtevalo, da jim dovolijo na vlak za Solun, od koder bi nato odšli do taborišča Diavata. Oblasti so vlak ustavile in jim preprečile pot.

Grški minister za migracije Dimitris Vitsas je opozoril, da gre za lažne novice, ki jih iz neznanega razloga širijo tihotapci ljudi. Poudaril je, da meja ostaja zaprta.

Makedonski notranji minister Oliver Spasovski je sporočil, da so na meji z Grčijo preventivno okrepili varnostne ukrepe.

Po ocenah je v Grčiji ostalo več kot 70.000 beguncev in migrantov po množičnem prihodu leta 2015, ki je bil večinoma posledica vojne v Siriji. Večina je vložila prošnje za azil, že tako obremenjen sistem obravnave prošenj pa je s tem postal preobremenjen, tako da čakajo na odločitev oblasti o njihovem statusu tudi več let.