Grčija, Italija in Španija so najpogostejše ciljne države ljudi, ki bežijo iz Afrike in Bližnjega vzhoda v iskanju varnosti in boljšega življenja v EU. Grška obalna straža je sporočila, da je v prvih osmih mesecih letošnjega leta po nesrečah na morju rešila približno 1500 migrantov, medtem ko jih je lani rešila manj kot 600.

Po navedbah grških uradnikov tihotapci zdaj pogosto izberejo daljšo in nevarnejšo južno pot prek Sredozemskega morja, pri čemer izplujejo iz Libanona in ne iz Turčije, da bi se izognili evropskim patruljam v Egejskem morju in dosegli Italijo.