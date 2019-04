Grčija je avgusta lani končala program pomoči. Ta milijarda - konkretno 970 milijonov evrov - ni posojilo, je transfer, denarja ni treba vrniti, okoliščine so drugačne, je izpostavil vodja evropskega reševalnega sklada ESM Klaus Regling.

Ta pomoč v okviru ukrepov za zmanjšanje dolga vključuje v glavnem dobičke centralnih bank v območju evra od grških obveznic v času izvajanja programa pomoči.

V razširjeni sestavi - vse članice EU razen Velike Britanije - je evroskupina danes tudi nadaljevala razpravo o reformi območja evra, konkretno o dveh občutljivih in spornih projektih: evrskem proračunu in evropskem sistemu jamstva bančnih vlog.

V razpravi o evrskem proračunu z uradnim imenom proračunski instrument za konvergenco in konkurenčnost so se tokrat osredotočili na upravljanje instrumenta. Marca so razpravljali o odhodkovni strani proračuna, maja pa bo na vrsti njegov obseg.

Kompromisa pričakovano še ni. Cilj je, da se dogovor o zasnovi, načinu izvajanja in časovnem okviru za evrski proračun doseže do junija.

Ministri so tudi pregledali napredek v prizadevanjih za izhod iz slepe ulice pri vzpostavljanju skupnega sistema jamstev za bančne vloge, tretjega stebra bančne unije, znanega po okrajšavi Edis. Ugotavljajo, da bo potrebnega še več dela.

.