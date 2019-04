Migranti naj bi se na pot podali zaradi govoric, da jim bodo dovolili prečkati mejo s Severno Makedonijo, ki je za migrante zaprta že tri leta. Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je zato posvaril ljudi, naj ne nasedajo govoricam, ki se širijo po spletu.

Podoben incident se je zgodil že v četrtek, ko so policisti proti migrantom, ki so nanje metali kamenje, uporabili solzivec.

Migrantska kriza na t.i. balkanski poti je vrhunec dosegla v letih 2015 in 2016, ko je preko Grčije in drugih balkanskih držav v Zahodno Evropo prišlo več kot milijon migrantov in beguncev. Od marca 2016, ko sta EU in Turčija sklenili dogovor o upravljanju migracij, je ta pot zaprta, a v Grčijo še vedno prihajajo novi prebežniki, ki skušajo priti v druge članice EU.

Po podatkih UNHCR je bilo konec februarja v Grčiji več kot 75.000 beguncev, med njimi več kot 60.000 v celinski Grčiji.