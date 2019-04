Dirka v Pietramurati je v koledarju za SP najbliže Sloveniji, zato se na VN Trentina vsako leto zbere veliko slovenskih navijačev. Toliko, da so prireditelji del proge, na katerem se zbirajo Slovenci in Slovenke, oboroženi s številnimi navijaškimi artikli, poimenovali »slovenski kotiček«. Za slovenske navijače in navijačice je postal Trentino že pred časom motokrosistično romanje, prvič v sezoni pa bodo lahko navijali za tri svoje ljubljence: Gajserja, Gerčarja in Pancarja.

Na progo s trdo podlago in krogom dolžine 1660 metrov ima Gajser v zadnjih štirih letih zelo lepe spomine, izjema je le lanska dirka. Leta 2015 je – takrat v razredu MX2 – zmagal z enakim številom točk kot Nizozemec Jeffrey Herlings, a je končni zmagovalec postal Slovenec zaradi boljšega dosežka v finalni vožnji, ko je bil prvi, njegov tekmec pa drugi. Ko je leta 2016 postal svetovni prvak v razredu MXGP, je v Pietramurati osvojil skupno tretje mesto, leto pozneje drugo, obakrat za Italijanom Antoniem Cairolijem. Najslabše mu je šlo lani, ko je v kvalifikacijah padel in osvojil 17. mesto, na uradni dirki pa je bil skupno šele sedmi.

Gajser je na prvih treh dirkah v tej sezoni trikrat stal na zmagovalnih stopničkah: drugi je bil v Argentini in Veliki Britaniji, tretji na Nizozemskem. Vse tri preizkušnje je dobil Cairoli, tudi zaradi dveh padcev 22-letnega šampiona iz Pečk pri Makolah. »Proga v Pietramurati mi je zelo všeč. Podlaga je trda in z veliko majhnimi kamni, zato včasih ni prijetno, a vseeno na njej zelo rad dirkam. Prav tako sem navdušen nad številnimi slovenskimi navijači ob progi, ki so vsi oblečeni v moje barve, rumeno in rdečo, in poskrbijo za čudovito vzdušje. Zato se na tej dirki počutim kot doma,« pravi Tim Gajser pred preizkušnjo ob Gardskem jezeru, na kateri ga bo prvič v sezoni spremljal oče in trener Bogomir.

V razredu MXGP bo prvič v letošnji sezoni vozil tudi Klemen Gerčar. »V Trentino grem popolnoma sproščeno, saj bo to moja prva letošnja dirka po sanirani poškodbi kolena. Zaradi poškodbe na žalost nisem opravil priprav v takšni meri, kot sem načrtoval in želel. Kljub temu je moj cilj uvrstitev med dobitnike točk,« je dejal Klemen Gerčar, nekdanji svetovni prvak v razredu MX3. Kvalifikacije v obeh razredih bodo danes, uradne dirke pa jutri: v razredu MX2 ob 13. in 16. uri, v razredu MXGP pa ob 14. in 17. uri.