V luči nedavnih primerov rasizma, nazadnje smo na Dnevniku poročali o verbalnih napadih Cagliarijevih navijačev na mladega napadalca Juventusa, je za večje angleške medije spregovoril nogometaš Tottenhama Danny Rose. Odlični 28-letni levi bočni branilec je naveličan neprestanih rasističnih izpadov navijačev, predvsem pa je opozoril na smešno nizke kazni, ki doletijo kaznovane, bodisi posameznike bodisi panožne zveze.

Angleški zvezdniki Raheem Sterling, Rose in Callum Hudson-Odoi so bili žrtve rasizma s strani črnogorskih navijačev med kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020. Evropska nogometna zveza Uefa je sicer odprla disciplinski postopek proti tamkajšnji zvezi, a Rose ne pričakuje resnejše kazni.

»Glede na to, kakšno je trenutno stanje v nogometu, se moraš s tem enostavno sprijazniti. V nogometu je ogromno politike, komaj čakam konec,« je jasen Rose, ki v isti sapi poudarja, da si želi še naprej karseda uživati v nogometu pri zdajšnjemu klubu in angleški reprezentanci.

»Kaj sploh pričakovati, ko so denarne kazni za države tako visoke, kot jaz navadno porabim za večerno zabavo?« Resignirani nogometaš iz Doncastra je nekaj podobnega doživel že kot član mlade angleške ekipe do 21 let, ko je ta leta 2012 gostovala v Srbiji. »S ponavljajočimi rasističnimi incidenti se spopadam tako, da si govorim, da bom igral nogomet še pet ali šest let, hkrati pa si želim, da bi se to obdobje čimprej končalo.«

Odziv Čeferina in poziv k ostrejšim kaznim

Težave z rasizmom je pred časom že naslovil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je bil v svojih besedah zelo jasen: »Smo leta 2019 in ne sto let nazaj. Znova se bomo pogovorili s sodniki in jim naročili, naj bodo samozavestni in naj se ne bojijo ukrepati.« »Rasizem je velika težava, ne le na Balkanu ali vzhodni Evropi. Tu je tudi Italija, ki ima enega največjih problemov z rasizmom, seksizmom in homofobijo. Pa tudi v Angliji imate te težave. Toda to so težave netolerantnih ljudi, ne težave narodov,«

Rose je po drugi strani za BBC povedal, da je bil v tistem trenutku enostavno zadovoljen zaradi zmage in da je želel čimprej odpotovati domov. »Gareth Southgate (angleški selektor op. a.) je bil po tekmi vznemirjen, saj se je prvič znašel v takšni situaciji in ni vedel, kako se odzvati pravilno. Dejal je, da me podpira, če se bom odločil zapustiti igrišče, a jaz sem si zgolj želel tiste tri točke in hitro oditi.«

»Moj trener pri Tottenhamu, Mauricio Pochettino, je dobil prepoved dveh tekem zaradi soočenja s sodnikom Mikom Deanom proti Burnleyju, država pa po drugi strani prejme le nekoliko višjo kazen za rasizem. To je pravzaprav farsa. Trenutno smo v nogometu na tej točki in dokler ne bodo kazni ostrejše, kaj drugega niti ne moremo pričakovati.«