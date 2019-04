V neposredni bližini stadiona Fischt, ki je lani gostilo tekme svetovnega prvenstva, med drugim tudi četrtfinalni obračun med domačo vrsto in Hrvaško, je zraslo prav posebno 65 metrov dolgo nogometno igrišče. Na njem za razliko od večine igrišč ni zelenica, temveč je v celoti izdelano iz plastičnih kozarcev in drugih plastičnih ostankov, ki so jih nogometni navijači med obiskom Sočija pustili za seboj.

»Tehnološki proces izdelave plastičnega igrišča je potekal v ruskih tovarnah. Plastične vrečke in kozarci, ki smo jih zbrali v času mundiala, smo pretopili v posebna zrna, nato pa jih spremenili v vlaknene niti, ki smo jih uporabili za izdelavo igrišča,« je za RT dejal Konstantin Tamirov, direktor za trženje pri podjetju, ki je sodelovalo pri konstrukciji edinstvenega nogometnega igrišča.

Pri izdelavi je bilo uporabljene več kot 1800 kilogramov odvečne plastike, igrišče pa nameravajo v bližnji prihodnosti preseliti v Volgograd, kjer ga bodo lahko uporabljali tamkajšnji ljubitelji nogometne igre.