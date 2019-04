Nogometaši Maribora so na prvi tekmi polfinala slovenskega pokala v Ljudskem vrtu dolgo lomili odpor Mure. Odrešitev so dočakali v drugem polčasu po evrogolu Dina Hotića. Branilka naslova Olimpija se bo drevi v Kidričevem pomerila z Aluminijem.

Maribor prvič letos premagal Muro

Mučna tekma s Celjem (1:1) se je vlekla. Od sobote do torka. Kadrovskih špekulacij toliko, da je bila pod vprašajem celo prihodnost Darka Milaniča. Nato je prišla še daljša sreda. Dolgih, turobnih, tesnobnih petinosemdeset minut je v prvi tekmi polfinala pokala z Muro kazalo, da za Maribor sprememba ne bo prišla. Nato je žogo vzel Dino Hotić. Do tistega trenutka znova v tej pomladi ni našel svoje jeseni. A je krenil. Niti Klemen Šturm ga ni mogel več zaustaviti, pa se je skoraj obesil nanj. Hotić je z debelih dvajsetih metrov silovito pomeril. Bum. Evrogol. In šel iskat žogo v pričakovanju prvorojenca. Morda se igra Maribora iz prvenstva v pokalu (še) ni spremenila. Je pa vsaj Mura, ki je imela potencial za vsaj remi, v četrto le padla. Tekmo je Maribor dobil, a finalist bo odločen na Fazaneriji.

To je bila tekma, ki bi morala prinesti strelsko formo, po možnosti tudi igro, predvsem pa rezultat. Vrnil se je Amir Dervišević, vrnila se je romb postavitev, na klop je spet sedel Zlatko Zahović. Zamenjala sta se kondicijski trener in fizioterapevt, da bi bila hierarhija spet takšna, kakršna mora biti. Milanič je moral pokazati, da je šef, moštvo pa, kot je rekel Martin Milec, da bo vse pokazalo na igrišču. No, v prvem delu ni. Spet. Prekmurci so bili tisti s pobudo, Ante Šimundža se dvoboja na dve tekmi ni ustrašil, ampak Mura ni našla razpoloženega igralca s potezo več. Torej točno tisto, kar še vedno v dolgih fazah tekme pesti Maribor. Preblisk je vijoličastim šele v nadaljevanju, ko se je začela sesedati najprej sredina, nato pa še obramba, ponudila Mura sama.

Marcos Tavares je dobil od Milca zelo uporabno žogo, vendar niti kapetan ni bil v svoji značilni formi. Nato je poskusil še Milec, a le raztegnil Obradovića. Na tej točki je Milanič imel možnost, da ukrepa. In je. V igro je poslal Dareta Vršiča in izgubil tisto razigranost, ki jo je imel. Nato je v igro poslal še Blaža Vrhovca namesto Aleksa Pihlerja. Za konsolidacijo rezultata. Za še en remi. Maribor je pač trenutno moštvo, ki mu je remi dovolj. Ne. Maribor je bil takšno moštvo. Nato je namreč žogo vzel Hotić. Muri je zmanjkalo malo več poguma, še bolj pa časa.