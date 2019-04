Situacija v Ljudskem vrtu je resna, pa je Darko Milanič vseeno ohranil smisel za humor. Drži tista, da bo šel poleti na Češko? »Mogoče v kakšne terme, ker jih bom potreboval.« Toda najprej bo nocoj v zelo resni prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije potreboval pozitiven rezultat proti Muri, ki je Maribor letos na treh tekmah še ni premagal. »Marsikaj so nam še dolžni,« skoraj žuga Martin Milec. Podobno te dni meni tudi Zlatko Zahović, a pri tem misli bolj na svoje moštvo. Ni pozabljeno, da je Olimpija, ki bo jutri prav tako ob 20. uri gostovala pri Aluminiju, lani odnesla dvojno krono, kar je Mariboru nazadnje uspelo leta 2013.

Zahović je bil v ponedeljek konkretno kritičen: da si Milanič ni ustvaril hierarhije, kar da se pozna na dolgem seznamu poškodovanih, nerazumni rotaciji in neučinkoviti igri. »Mimo mene ni šlo, saj se govori o meni, o moštvu. Tu sem pred vami, jutri imamo novo tekmo,« se je včeraj (zase) postavil Milanič. Po dopoldanskem treningu se je strokovno vodstvo le sešlo. »Vsak je ob zelo iskrenem pogovoru prevzel svoj del odgovornosti in priznal svoj del napak,« je prek klubske strani sporočil Zlatko Zahović. »Očitno smo to potrebovali, da se spet vzpostavi hierarhija v športnem delu in sprejeli smo odločitev za naprej, ki nikdar ni bila vprašljiva. Darko Milanič ima 100-odstotno podporo, klubsko in mojo, pri sprejemanju odločitev.«

Kako bo torej trener spremenil hierarhijo, o kateri je govoril športni direktor? »Je rešeno. Boste videli.« Že proti Muri, pred katero ostaja ključno vprašanje: zakaj je Maribor jeseni zabijal skoraj tri gole na tekmo, spomladi pa zgolj po gol? »Nismo dovolj natančni, uporni, bolj direktni smo bili jeseni.« Obenem se Mariboru poznajo individualne napake, zaradi katerih prejemajo zadetke. Mura jih je Mariboru letos zabila že pet. Ima pokal, ki ga je Milanič četrtič osvojil ob svojem povratku leta 2016, imperativ rezultata? »Je trofeja, ki jo želimo osvojiti.«

Milec sporoča, da se igralci zavedajo kritik, ki jih lahko ovržejo le na igrišču. »Ampak v slačilnici nimamo niti enega najmanjšega problema, delujemo še naprej enako, kot smo do zdaj. Nikomur, ne medijem ne športnemu direktorju, ni treba govoriti, kako igramo. Saj sami vemo, a smo tudi mi tisti, ki se iz tega lahko izvlečemo.«

V Murski Soboti v klubskih prostorih ponosno hranijo fotografijo ekipe, ki je leta 1995 priborila edini prekmurski pokalni naslov. »Tudi ko je videti, da jim nekaj ne gre, lahko vsako tekmo obrnejo v čisto nasprotno smer in zmagajo z več goli razlike,« opozarja vezist Nik Lorbek. Čeprav se nočejo ozirati na letošnje tekme, ni nepomembno, da so letos v Ljudskem vrtu obakrat remizirali.

Verjetni postavi: Maribor: Pirić, Milec, Šuler, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Cretu, Santos, Hotić, Bajde, Zahović. Mura: Obradović, Kous, Maruško, Peričić, Šturm, Lorbek, Kouter, Kozar, Bobičanec, Maroša, Šušnjara. Naš namig: 0.