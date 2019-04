Najuspešnejši in najbolj znani Inter na svetu – tisti iz Milana, po pisanju tujih medijev razmišlja o tožbi proti Interju iz Miamija. Ameriški klub, ki trenutno ne nastopa še v nobenem tekmovanju, a bo že prihodnjo sezono novi član lige MLS, po mnenju italijanskega velikana zaradi identičnega imena krši njihovo blagovno znamko.

Inter Milan files trademark suit against Inter Miami FC https://t.co/dGBTKjBcZLpic.twitter.com/urBqT2w20Y — ProSoccerUSA.com (@ProSoccerUSAcom) 2 April 2019

Pri Miamiju so se med tem že odzvali na obtožbe in trdijo, da je njihovo ime Inter zgolj okrajšava za international oziroma mednarodno ter da se to ime uporablja po vsem svetu. Američani se v tem primeru ne motijo, saj besedo Inter v svojem imenu uporabljajo številni klubi. Med drugim tisti iz Bratislave, Cardiffa, Bakuja in ne nazadnje tudi nam bližnjega Zaprešiča na Hrvaškem. Ker omenjeni klubi za črno-modre očitno niso moteči, naj bi vzrok za napovedano tožbo tičal povsem drugje. Italijanom namreč naj ne bi bilo pogodu, da želi ime Inter uporabiti nekdo, ki je nekoč igral za njihovega največjega tekmeca AC Milan. V tem primeru nekdanji angleški reprezentant David Beckham.