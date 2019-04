State Department je danes sporočil, da bo Sullivan sodeloval v pogovorih glede položaja v Venezueli, obnašanja Irana, odgovornega obnašanja držav na spletu in jedrske razorožitve Severne Koreje.

Pompeo se bo sicer s kolegi iz držav G7 srečal v sredo in četrtek na ministrskem zasedanju držav članic zveze Nato v State Departmentu.

ZDA s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu imajo povsem drugačne poglede na nekatera ključna vprašanja, kot so podnebne spremembe, razvoj in Iran, kot druge države članice G7 - Nemčija, Velika Britanija, Francija, Japonska, Kanada in Italija. Trump je lani celo predlagal, naj vzamejo nazaj medse tudi Rusijo in obnovijo G8.

Francija bo letos avgusta v letoviškem kraju Biarritz gostila vrh skupine G7 s svežim spominom na Trumpovo obnašanje lani v Ottawi, kjer ni podpisal sklepne izjave vrha in je napadal vse zaveznike po vrsti, od gostiteljice Kanade naprej, s trditvami, da vsi gospodarsko izkoriščajo ZDA. Francoski predsednik Emmanuel Macron se bo sicer skušal izogniti usodi kanadskega premierja Justina Trudeauja.