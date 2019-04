Včasih je treba ukrepati tudi proti nekaterim težavam in boleznim trate.

Prvo, kar spomladi opazimo na trati, je polst ali plast posušenih, odmrlih in gnijočih ostankov trav in listja. Ta plast je lahko tako debela, da preprečuje mladim rastlinam novo rast. Zato je treba travno površino najprej temeljito pregrabiti s pahljačastimi grabljami in odstraniti vse ostanke.

Kadar gnojimo s specialnimi gnojili za trato, gnojimo vsaj trikrat na leto, prvič v začetku aprila, drugič konec maja ali junija in tretjič zgodaj septembra. Čas gnojenja je odvisen od vremena, saj je pomembno, da so tla dovolj vlažna. V sušnem vremenu ne smemo gnojiti, razen v primeru, da imamo namakalni sistem. Kadar dolgo ni dežja, po gnojenju trato močno zalijemo in jo še okrepimo z naravnim vitaminskim kompleksom z dodatkom vitaminov B, amino kislin in huminskih kislin. Tako zmanjšamo stres zaradi suše, obenem pa povečamo tudi odpornost rastlin.

Trata lahko uspeva tako na težjih glinenih kot na lažjih peščenih tleh. Glinena tla imajo dobro sposobnost zadrževanja vode in hranil, medtem ko na peščenih tleh voda včasih odteče, še preden jo lahko korenine travnih bilk izkoristijo. Zelo pomemben je tudi delež organske snovi, ki deluje kot rezervoar za vodo, poleg tega pa izboljšuje strukturo tal. Večji delež organske snovi v tleh pomeni, da bo trati tudi v vročem sušnem poletju lažje. Zato že ob zasnovi in setvi trate poskrbimo, da dodamo zemlji kakovostno organsko gnojilo. V izrazito peščenih tleh pognojimo z organskim gnojilom v obliki peletov tudi spomladi.

Predvsem na nekoliko senčnih delih parcele bomo lahko opazili mah. Ta se pojavlja tudi na kislih tleh in tam, kjer za trato preslabo skrbimo, zato počasi odmira in se pojavljajo gole zaplate. Kadar mah odstranjujemo ročno z grabljami, ga samo še bolj raznesemo naokoli in tako ga bomo kmalu opazili tudi tam, kjer ga še nikoli ni bilo. Zato v ta namen uporabljamo sredstva proti mahu, ki jih posujemo v predpisani količini, počakamo, da mah odmre in počrni, kar pomeni približno 10–14 dni, in ga šele nato odstranimo.

Trato prezračimo

Trato zračimo zato, da zmanjšamo in preprečimo zbitost tal. Tako drobnim koreninicam trav omogočimo večjo dostopnost do zraka, vode in hranil. Korenine se globlje in bolj na široko razraščajo, zato se lepše razrašča tudi celotna rastlina. Rezultat je gosta, zelena in trpežna trata. Z zračenjem spomladi ne hitimo, najbolje je počakati do druge spomladanske košnje. Če zračimo prezgodaj, lahko šibke travne bilke poškodujemo in si po tem ukrepu ne opomorejo tako hitro.

Zračenja se lotimo na manjših površinah kar ročno z vilami, na večjih pa s posebnimi vertikulirnimi napravami ali kosilnicami, ki površino prebadajo in na površje izmetavajo čepke zbite prsti in odmrle trave.

Prezračevanje je nujen ukrep na trati, kadar imamo na vrtu bolj glineno, težko in zelo zbito zemljo. Zemlja je zbita vedno, kadar trato uporabljamo kot rekreacijsko površino, otroško igrišče, občasno parkiramo na njej in podobno. Takrat je dobro trato prezračiti 1–2-krat na leto. Če pa je trata bolj okrasna kot pohodna in ni redno obremenjena, je dovolj, da jo prezračimo na vsaki dve leti.