Olga Tokarczuk, poljska pisateljica: Judovska kultura je del poljske

Olga Tokarczuk (1962) velja za eno najprepoznavnejših poljskih pisateljic. Za svoje romane je prejela številne poljske in tuje nagrade, tudi vilenico, leta 2018 pa prestižno Bookerjevo nagrado za roman Beguni. Pri nas je do zdaj izšlo pet avtoričinih del, poleg Begunov so tu še Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, nočna hiša, Pelji svoj plug čez kosti mrtvih ter Jakobove bukve. Njeno prozo odlikuje spretno prepletanje raznorodnih pripovednih perspektiv, s katerimi prevprašuje samoumevnost družbenih konvencij.