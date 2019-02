»Zaveznice popolnoma podpirajo ta korak,« so sporočili iz Nata. Če Rusija v šestih mesecih, ko bo umik ZDA začel veljati, ne bo začela spoštovati svojih obveznosti, bo »edina odgovorna za konec te pogodbe«, so v imenu 29 držav članic sporočili iz zavezništva.

»Rusijo pozivamo, da izkoristi preostalih šest mesecev, da se vrne k polnemu in preverljivemu spoštovanju pogodbe, da bi jo ohranili,« so poudarili.

»Nato bo še naprej pozorno spremljal varnostne posledice ruskih raket srednjega dosega in bo sprejemal potrebne ukrepe za zagotovitev kredibilnosti in učinkovitosti splošne odvračalne in obrambne drže zavezništva,« so še navedli.

Nemška kanclerka Angela Merkel je še pred potrditvijo umika sporočila, da bo njena vlada prihodnjih šest mesecev izkoristila za pogajanja z Rusijo. »Okno za pogajanja« mora ostati odprto, se je zavzela po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Rusija zavrača kršenje pogodbe ZDA so danes v skladu z napovedmi potrdile umik iz pogodbe z Rusijo o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega. Za to so se odločili, ker Rusija v 60-dnevnem roku ni izpolnila zahtev iz pogodbe, ki jih po mnenju Washingtona in Nata krši. V ZDA ob podpori zveze Nato trdijo, da Rusija pogodbo ogroža z razvojem in nameščanjem novega raketnega sistema 9M729, ki ima lahko tudi jedrske konice in doseže evropska mesta z malo ali nič opozorilnega časa. Rusija kršenje pogodbe zavrača. Strani imata zdaj še šest mesecev časa, da dosežeta kompromis in ohranita pogodbo, ki sta jo leta 1987 podpisala tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov.