»Nismo naredili nobenega napredka. Tega ne ugotavljamo le z obžalovanjem temveč tudi z globoko zaskrbljenostjo za usodo pogodbe ter usodo evropske in svetovne varnosti,« je poudaril Rjabkov. Stališče ZDA pa je označil za dokaj strogo, podobno ultimatu in uničujoče, poročanje ruske tiskovne agencije Ria novosti povzema francoska AFP.

ZDA in zveza Nato trdijo, da Rusija pogodbo ogroža z razvojem in nameščanjem novega raketnega sistema 9M729, ki ima lahko tudi jedrske konice in doseže evropska mesta z malo ali nič opozorilnega časa. Rusija kršenje pogodbe zavrača in vztraja, da je maksimalni doseg sistema 9M729 480 kilometrov, kar je v skladu z jedrsko pogodbo, ki prepoveduje rakete z dosegom od 500 do 5500 kilometrov. Poleg tega Moskva kršenje pogodbe očita Washingtonu in vztraja, da bo pogodba veljala, tudi če ZDA od nje odstopijo.

ZDA so Rusiji dale rok do 2. februarja, da zagotovi skladnost s pogodbo, v nasprotnem primeru pa napovedale odstop od pogodbe. Ta sicer ne bo takojšen, temveč postopen; trajal bo šest mesecev in tudi v tem času je še vedno priložnost za Rusijo, da se vrne k pogodbi.

Pogodba INF, ki sta jo leta 1987 podpisala tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov, je bistveno prispevala h koncu hladne vojne in k zagotavljanju varnosti v zaveznicah v minulih treh desetletjih.