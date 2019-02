Zakon predvideva, da se kaznuje tiste, ki plačajo za spolne usluge, torej stranke v prostituciji, ne pa tudi ponudnikov spolnih uslug. Kazenska odgovornost se tako prenaša na uporabnike, ki jih čaka kazen, če jih pri tem ujamejo.

Globa za to znaša 1500 evrov. Če pa tovrstnega prestopnika zasačijo že drugič v enem letu, se kazen zviša na 3750 evrov.

Predvidena je tudi zaporna kazen

Plačevanje za spolne odnose z mladoletnimi ali ranljivimi prostitutkami pa se kaznuje s 45.000 evri. Predvidena je tudi do triletna zaporna kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasprotniki tega zakona so sicer opozarjali, da bo tovrstna politika potisnila prostitucijo še bolj v roke kriminalcev in da bo zaradi večjih tveganj znižala njihove dohodke. Zagovorniki pravic žensk pa so celo poudarjali, da zakon preprečuje ženskam, da počnejo s svojim telesom, kar jim je volja.

A ustavno sodišče se z njimi ni strinjalo. Potrdilo je namen francoske narodne skupščine, da s tem zakonom okrepi boj proti zvodništvu in trgovini z belim blagom, še poroča AFP.