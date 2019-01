Dekriminalizacija prostitucije pomeni, da tisti, ki se ukvarja s prostitucijo, ni v nobenem prekršku niti kaznivem dejanju, je v izjavi za medije pojasnil višji kriminalistični inšpektor specialist Roškarič iz sektorja za organizirano kriminaliteto.

Če nekdo izkorišča spolnega delavca, lahko ta tako kadar koli pride na policijsko postajo oziroma tožilstvo in naznani izkoriščanje, pri tem pa ne obstaja bojazen, da bi bil kaznovan. »Spolni delavec se lahko s prostitucijo ukvarja v svojem imenu, zase in za svojo korist. Če kdor koli sodeluje pri prostituciji te osebe oziroma jo na kakršen koli način izkorišča, pa stori kaznivo dejanje,« je poudaril Roškarič.

Slovenski kriminalisti po besedah Roškariča na leto obravnavajo do deset preiskav, v katerih ugotovijo večje število kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Storilci kaznivih dejanj so najpogosteje slovenski državljani, ki pa se pogosto povezujejo s storilci iz držav, od koder prihajajo žrtve. Žrtve najpogosteje prihajajo iz Srbije in Ukrajine. Večina žrtev iz tretjih držav, s katerimi se je srečala slovenska policija, je v Sloveniji na podlogi dovoljenja za začasno bivanje zaradi dela, državljani EU pa lahko v državah članicah delajo brez posebnega dovoljenja.

Za storilce je značilno, da izkoriščajo ranljivost žrtev, ki prihajajo iz zelo šibkih socialnih in ekonomskih razmer. Zaradi tega se žrtve po prihodu v Slovenijo, kamor jih zvabijo z različnimi obljubami o dobro plačanem delu, hitro znajdejo v brezizhodnem položaju, pravi Roškarič. Dodaja še, da policija pri preiskavi trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije dobro sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki nudijo programe zaščito in pomoč žrtvam.