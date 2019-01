Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so preiskavo, v kateri so uporabili tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, na območjih Nove Gorice in Maribora vodili od septembra 2014, je na današnji novinarski konferenci pojasnil pomočnik direktorja NPU David Antolovič.

S predkazensko preiskavo so potrdili, da je dobro organizirana hudodelska združba z najmanj 14 identificiranimi člani, ki sta jo vodila 50- in 35-letna osumljenca z območja Maribora, organizirala izkoriščanje prostitucije. »V združbi so bile vloge točno določene in hierarhično razporejene,« je dejal Antolovič.

Na območju Nove Gorice so osumljenci obnovili in uredili prostore, ki so jih oglaševali kot savno, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin, dejansko pa so v teh prostorih prikrito izkoriščali prostitucijo pod njihovimi natančno določenimi pravili.

Ženske so v prostor lahko vstopile le če so nudile spolne usluge

V te prostore so po besedah Antoloviča lahko s plačilom vstopnine v znesku od 60 do 85 evrov vstopali le moški, ženske pa so lahko bile v prostorih samo, če so nudile spolne usluge. Za to so morale predhodno prek spletne strani opraviti rezervacijo, prav tako pa so morale plačati vstopnino v višini 70 evrov.

»Osumljenci so lahko ves čas nadzorovali žrtve, določili so tudi cene spolnih uslug, ki so za vse veljale enako,« je Antolovič še opisal delovanje združbe. Če se žrtve pravil niso držale, so jim prepovedali vstop v prostore. »Tako so osumljenci nad žrtvami vzpostavili odnos popolne podrejenosti in poslušnosti, na prostitucijo pa so dekleta pristala, ker niso videla nobene druge rešitve za preživljanje,« je še dejal Antolovič. Žrtve so tuje državljanke, večinoma iz Romunije, Ukrajine, Albanije in drugih držav bivše Jugoslavije.