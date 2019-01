Preiskovalni sodnik novogoriškega okrožnega sodišča je za tri slovenske državljane, ki so utemeljeno osumljeni storitve kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.

Za tri romunske državljane je sodnik odredil pripor iz razloga begosumnosti. Utemeljeno so osumljeni storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, eden tudi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Na specializiranem državnem tožilstvu so še navedli, da je bila v soboto na Okrožno sodišče v Kopru vložena zahteva za preiskavo zoper 19 fizičnih in eno pravno osebo zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Žrtve so večinoma tuje državljanke iz Romunije, Ukrajine, Albanije in drugih držav bivše Jugoslavije

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so preiskavo zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in prometa z drogami, v kateri so uporabili tako klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe, na območjih Nove Gorice in Maribora vodili od septembra 2014. Potrdili so, da je dobro organizirana hudodelska združba z najmanj 14 identificiranimi člani, ki sta jo vodila 50- in 35-letna osumljenca z območja Maribora, organizirala izkoriščanje prostitucije, je na petkovi novinarski konferenci pojasnil pomočnik direktorja NPU David Antolovič.

Po njihovih ugotovitvah so v prostorih na območju Nove Gorice, ki so jih oglaševali kot savno, spa in wellness s pridihom erotičnih vsebin, dejansko prikrito izkoriščali prostitucijo pod njihovimi natančno določenimi pravili.

Žrtve so tuje državljanke, večinoma iz Romunije, Ukrajine, Albanije in drugih držav bivše Jugoslavije. V prostorih v Novi Gorici je od avgusta 2014 spolne usluge nudilo najmanj 300 oseb, združba pa je pridobila najmanj 14 milijonov evrov premoženjske koristi, je še navedel Antolovič.

Po sredinih preiskavah so prostost odvzeli osmim osumljencem, šest so jih pridržali, med njimi tudi vodji združbe. V petek so šesterico privedli pred preiskovalnega sodnika.

Zagrožena kazen za zlorabo prostitucije je od tri do 15 let zapora, za trgovino z ljudmi od tri do 12 let, za neupravičeno proizvodnjo in promet z drogami pa od enega do 10 let.