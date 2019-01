Jeseniška hokejska kriza se je v tej sezoni, kljub trenerski menjavi, nadaljevala tudi v koledarskem letu 2019. Železarji so se precej mučili, imeli tudi težave s poškodbami, moštvo je s težavo sestavljalo nize zmag. V letu 2019 ga Jeseničani še niso, priložnost so imeli danes, potem ko so pred dnevi doma ugnali Zell am See, so se danes s karavanškimi sosedi, ekipo z dna lestvice regionalnega tekmovanja, pomerili v gosteh.

Na koncu so Slovenci dosegli prepričljivo zmago, čeprav so jih sredi tekme domači skoraj ujeli. Po začetnem vodstvu Jeseničanov s 3:0, zadeli so Eric Pance, Philippe Paradies in Nejc Stojan, je bilo v 32. minuti le še 2:3.

A dobra zadnja tretjina je gostom odprla pot do zmage. V treh minutah sta najprej zadela Tadej Čimžar in Luka Kalan, v 57. minuti pa je Jaka Sodja dokončno potrdil zmago železarjev.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani igrali v soboto v gosteh priti zadnjeuvrščeni Fassi, po reprezentančnem premoru, ko bo Slovenija gostila turnir evropskega izziva na Bledu, pa bo že naslednja tekma tudi velik izziv za državne prvake, saj bo 12. februarja v Podmežakli četrti letošnji ligaški derbi s SŽ Olimpijo.