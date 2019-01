Jeseničani so na skorajda neverjeten način zapravili zmago proti ekipi, ki jih je v zadnjih 12 dneh vključno z današnjim obračunom premagala še tretjič. Dvoboj v Podmežakli so zaznamovali preobrati, a so imeli zadnjo besedo mladi Salzburžani in po 4:3 in 4:0 zmagali še s 6:5.

Kazalo je sicer precej slabo, saj so po črnih minutah v drugi tretjini domači zaostajali že z 1:4, čeprav je Luka Kalan zadel prvi na tekmi. A zadetek Philippa Paradiesa z igralcem več tik pred koncem druge tretjine je nakazal zasuk.

Ko so nato železarji prek Tadeja Čimžarja v 46. minuti znižali, prek Erica Panceta in Mihe Pesjaka pa v razmaku zgolj 37 sekund 58. minute povedli s 5:4, se je zdelo, da jim je uspelo dokončati preobrat in da bodo točke ostale v Podmežakli.

Toda mlada solnograška ekipa je pokazala, da ni po naključju pod vrhom lestvice: nepopustljivi gostje so najprej izenačili 39 sekund pred koncem, v eni zadnjih akcij na tekmi pa nato izkoristili nezbranost jeseniške obrambe in sedem sekund pred koncem še šestič premagali Žigo Kogovška.

Naslednja tekma slovenske prvake, ki v regionalnem tekmovanju ostajajo pri 46 točkah in na desetem mestu, čaka čez teden dni, ko bodo gostili Zell am See.