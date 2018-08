Skupina vodilnih, ki je pred štirimi leti zagotovila obstanek hokeja v železarskem mestu, želi da bi stroške trenerskega štaba prve ekipe in servisa le te pokrila občina, za katero ocenjujejo, da je v preteklih desetletjih vedno aktivno stala za hokejskim kolektivom. V vseh teh letih so bili prav jeseniški hokejisti namreč največ promotorji kraja in regije, a uprava potrebuje pomoč, da bi na Jesenicah ustvarila nov rod hokejskih zvezdnikov.

»Izgovor, da se članske ekipe ne more finančno podpreti ne zdrži realne presoje, saj Koper, Maribor, Ljubljana in drugi to javno povedo in izvajajo. Vsem svetniškim skupinam smo pripravljeni priti predstaviti vizijo razvoja hokeja na Jesenicah in verjamemo, da boste prepoznali naše dobro delo in nas podprli,« so v pozivu občini med drugim zapisali v upravi kluba.