Jeseničani so podaljšali niz zmag v regionalnem tekmovanju na štiri, potem ko so v gosteh premagali lanske finaliste iz Rittna, so danes na domačem ledu po nekaj težavah na tekmi, ki sta jo zaznamovali prepišni obrambi, ugnali še Fasso.

Gostitelji so imeli precej težav s tekmeci do sredine tekme, ko so sicer dvakrat vodili za gol, a so Italijani dvakrat izenačili, tretjič pa povedli. Vendar so se takrat hitro vrnili tudi gostitelji, po golu Tadeja Čimžarja (prva dva sta dosegla Luka Bašič in Erik Svetina) v 31. minuti, je isti igralec zadel še enkrat pol minute pozneje, do konca tretjina pa sta bil uspešna še Gašper Glavič in Blaž Tomaževič.

Razlika treh zadetkov je ostala do konca, v zadnjem delu pa sta obe ekipi zadeli še po dvakrat. Gostje so se spet približali le na gol zaostanka (4:5), a sta nato Tomaževič in Žiga Urukalo s hitrima zadetkoma vendarle poskrbela, da je zmaga ostala v Podmežakli.

Jeseničani imajo zdaj v alpski ligi krajši premor; šele 25. oktobra jih čaka tekma v Salzburgu. Vmes pa se bodo v Rittnu merili na turnirju 2. kroga celinskega pokala, med 19. in 21. oktobrom bodo napredovanje iskali v konkurenci južnotirolskih prirediteljev, Crvene zvezde in budimpeštanskega kluba MAC.