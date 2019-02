Tekma Super Bowl ni nikoli le športni dogodek. Tudi letos bo presegla športne okvire in segla v družbeno dogajanje Amerike, in to kar z nekaj dogodki. Recimo Quinton Peron in Napoleon Jinnies bosta ta konec tedna na tekmi Super Bowla pisala zgodovino. Nobeden od njiju ni igralec ekip New England Patriots in Los Angeles Ramsa, ki se bosta pomerili na tekmi.

Peron in Jinnies sta temnopolta plesalca, ki bosta prvič v zgodovini sodelovala v ekipi navijačic na tekmi. Cheerleaders so seveda tako pomemben del te tekme kot nogometaši. In tako Peron kot Jinnies sta marca lani postala prva člana navijaške skupine v ligi NFL, ko so ju sprejeli med navijačice kluba Los Angeles Rams. Napoleon Jinnies je sicer profesionalni masker, ima pa tudi vlog, na katerem objavlja posnetke o uporabi ličil in kozmetike. Ob začetku leta je denimo tvitnil, da so vse, kar si želi za leto 2019, sijoče ustnice. Quinton Peron je koreograf in plesni učitelj, ki pravi, da ga najbolj navdihujejo njegovi učenci. Skupaj plešeta že deset let, največ časa pa sta plesalca v Disneylandu. Prepričana sta, da bosta s svojim navijaškim nastopom postala vzornika. »Navdušena sva, da se družba počasi spreminja in dečkov ne bo več sram, če si bodo želeli postati člani navijaških skupin,« sta dejala za oddajo Dobro jutro, Amerika (Good Morning America).

Če bi sodili po oglasih, ki jih bodo predvajali med tekmo, so moški zdaj navijačice, ženske pa zvezdnice oglasov. Namreč prvič se bo tudi zgodilo, da bo v oglasih med tekmo razlika med nastopajočim številom zvezdnic in zvezdnikov manjša od deset. Oglasi v času Super Bowla so najprestižnejši oglasi na ameriškem trgu in podjetja kar tekmujejo med seboj, kdo bo za oglas pridobil slavnejša imena. Oglaševalci so se očitno odločili upoštevati lanske podatke o gledanosti tekme: med gledalci je bilo kar 47 odstotkov žensk, kar pomeni 48,6 milijona gledalk. V oglasih pa je lani nastopilo le 13 ženskih glavnih likov in 50 moških. Zato letos podjetja na žensko občinstvo merijo z zvezdnicami in v letošnjih oglasih bo nastopilo 10 zvezdnic in 19 zvezdnikov. Med zvezdnicami, ki se bodo pojavile v oglasih, bo recimo Serena Williams, ki bo predstavljala aplikacijo za zmenkarije. Igralka Zoe Kravitz bo pila ekološko pivo, Christina Applegate se bo v oglasu za M & M spopadla z avtomobilom, da bi dobila arašide, Cardi B. bo goste bistroja prepričevala, da morajo piti pepsi (Coca cola bo imela animiran oglas), Carrie Bradshaw pa bo reklamirala pivo stella artois. Sicer bo imel največ zvezdnikov na kupu Amazonov oglas, v katerem bodo nastopali Harrison Ford, Forest Whitaker, astronavta Mark in Scott Kelly ter drugi, ki so še skrivnost vse do 3. februarja, ko bo v Atlanti na sporedu tekma.

Mimogrede – odigrali jo bodo na novem, bleščečem, 1,6 milijarde dolarjev vrednem stadionu. Da pa bi obiskovalce kljub vsemu malce odvrnili od potrošništva in iger, so v mestu v okolici stadiona naslikali 30 velikih uličnih muralov, za katere je bil navdih boj Atlante za človekove pravice. Ne nazadnje je bil v cerkvi nedaleč od stadiona pastor Martin Luther King Jr. Na žalost pa po končani tekmi po spletu ne bodo krožile podobe fresk o človekovih pravicah, temveč emodžiji s podobo koze. Nogometaš Tom Brady, ki bo igral na tekmi, sam sebe namreč kliče GOAT (koza), kar pomeni Greatest Of All Time, saj ima največ prstanov Super Bowla v zgodovini teh tekem. Zato ga bodo njegovi oboževalci ne glede na poraz ali zmago počastili s spletnimi kozami. V zadnjih dveh letih je bilo z njegovim imenom povezanih 30 milijonov tvitov, ki so vsebovali emodži koze.