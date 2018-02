Četrti februar 2018 je dan, ki bo pri moštvu Philadelphia Eagles za večno zapisan z zlatimi črkami, saj si je ekipa na ta dan v Minnesoti priborila svoj premierni naslov v dobi Super Bowla, pri tem pa je imel zelo pomembno vlogo 29-letni podajalec Nick Foles.

V Teksasu rojeni igralec si pred dvema letoma ni mogel niti misliti, da se bo kdaj znašel v tem položaju, ko je takrat ob odhodu iz St. Louis Rams premišljeval, ali naj pri 27 letih predčasno konča svojo kariero. Po dolgem premisleku se je odločil, da se ne bo vdal v usodo in bo igral naprej, kar se je izkazalo za zelo modro odločitev.

Ponovno sodelovanje z Reidom obudilo kariero

Nick Foles je svojo profesionalno kariero začel leta 2012, ko ga je v tretjem krogu nabora izbrala Philadelphia. Začetki so bili zelo obetavni, saj je v sezoni 2013 s klubom osvojil divizijski naslov, nato pa so v prvem krogu končnice izgubili proti New Orleansu. Nadaljevanje ni prineslo uspehov in Folesovo prvo obdobje pri Philadelphii se je končalo marca 2015, ko je bil poslan k St. Louis Rams. Tam se ni proslavil in je mesto prvega podajalca moral prepustiti Casu Keenumu, nato pa je klub za nameček na naboru leta 2016 izbral še enega podajalca Jareda Goffa. To je bilo znamenje za Folesa, da v klubu ne računajo nanj, zato se je julija 2016 odločil za odhod.

Teksašan se je nato znašel pred največjo odločitvijo v svoji karieri. Nadaljevati športno pot ali se upokojiti? Vzel si je nekaj dni za premislek in se po pogovoru z ženo Tori in drugimi člani družine naposled odločil, da sprejme ponudbo Kansas Cityja in znova zaigra pod vodstvom Andyja Reida, s katerim sta sodelovala že pri Philadelphii. »Vedno je verjel vame, ne glede na to, kako je potekala moja kariera. On me je izbral na naboru in pod njegovim vodstvom sem bil pripravljen poskusiti še enkrat. Če je bilo v meni še kaj veselja do igre, bi ga on lahko odkril. To mu je tudi uspelo,« je o ključnem obdobju v svoji karieri pojasnil Nick Foles.