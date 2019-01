V ameriškem nogometu že vse od leta 2016 številni igralci s klečanjem med igranjem ameriške himne opozarjajo na neprimerne ukrepe proti temnopoltim ljudem v Ameriki.

Dejanja igralcev podpirajo tudi številni pop zvezdniki, ki so se v znak spoštovanja odpovedali nastopu na enem izmed najbolj gledanih dogodkov na svetu. Samo lanskoletni nastop Justina Timberlakea si je ogledalo več kot sto milijonov ljudi.

Sprejetje nastopa sprožilo različne reakcije oboževalcev

Nastopu naj bi se med drugim odpovedala Rihanna in Cardi B. Veliki reklami in nastopu pa se ni odpovedala pop rock skupina Maroon 5, ki bo tako odgovorna za veliki šov na Super Bowlu. Kot je znano se bosta skupini med nastopom na odru pridružila še Big Boi in Travis Scott.

Oznanitev nastopa nastopajočih na družbenih omrežjih pa je med njihovimi oboževalci sprožilo različne reakcije.

Oboževalci skupine Maroon 5 so po večini navdušeni nad njihovim nastopom. »Gledal bom. Hvala ker niste podlegli pritiskom ne nastopanja«, se glasi eden od komentarjev, je zapisano pri BBC-ju.

Bolj razočarani pa so privrženci Big Boija, ki si je ime ustvaril v skupini Outkast. »Spoštujem te, vendar sem pričakoval več od tebe« in »ne postavi svoje kariere pred samospoštovanje«, sta le dva izmed številnih komentarjev oboževalcev, ki niso zadovoljni z zvezdnikovem nastopom na Super Bowlu.