Čeprav zima še nikakor ni odkorakala iz naših krajev, je v svetu slovenske estrade že mogoče čutiti močan vpliv pomladnih dejavnosti. Vse več se hujša, skrbi za zdravo prehrano, napovedujejo se nove uspešnice, ki bodo zamajale slovensko glasbeno sceno.

Tudi luna se tako kot zima ne da kar tako. Super krvava je bila atraktivna pred dobrim tednom. Na nacionalni televiziji so ji posvetili uvodni nedeljski popoldan. V oddaji Vikend paket so se lotili luninega vpliva na nas, prebivalce Zemlje, ko je v eni od ekstremnih faz. Splošna ugotovitev je bila, da povezava vsekakor obstaja. Tina Gorenjak je svojo tezo obstoja povezave pojasnila s tem, da če luna vpliva na plimo in oseko, vpliva tudi na nas, ker smo sestavljeni iz ogromno vode. A v tedenske horoskope vseeno ne verjame, saj logično razmišlja, da se vsem astrološkim rakom na primer pač ne morejo zgoditi enake stvari v enem tednu. Priljubljeni pevec Omar Naber je v reviji Zvezde dokazoval ravno nasprotno. Razodel je, da se je že kot fantek neskončno veselil izletov na morje, in kadar je bilo le mogoče, je rad čofotal v vodi. Po horoskopu je namreč rak in bližina vode mu pomeni veliko, ga pomirja in mu predstavlja odprti svet, svobodo. Voditeljici Vikend paketa Bernardi Žarn je to, da ga luna nosi že vse življenje, zaupal Janez Bončina - Benč . Oziroma Giovanni , kot ga kličejo tisti, ki ga ne kličejo Janez ali Benč. Danes bo praznoval 70 let. Kje drugje kot na odru. V Cvetličarni. Sicer je bil Giovanni ves teden močno prisoten v vseh informativnih edicijah, kjer se beležijo vzponi in padci slovenske estrade. V reviji Suzy je priznal, da se je z leti spremenil. Le da vsi tisti, ki ga še vedno videvajo vsak dan ob istem šanku, ne vedo, da nad lokalom, kjer pogosto sedi, tudi stanuje. »In ker sem rad zunaj, sem pač tam, ne doma,« je pojasnil Benč. Poleg tega lahko razmišlja in piše pesmi ne glede na to, kje je. V glavi, gostilni, na veji, morju, sploh ni pomembno. Pa še ena novost je pri Benču. Postal je upokojenec. Čisto pravi, s pravo »penzijo«, in zdi se mu, da je v trenutku, ko je dobil prvo državno izplačilo, začel živeti čisto drugo življenje. Prvič ga na računu vsak mesec čaka denar, kar je luksuz.

Nina Pušlar se je po stradanju napolnila z energijo

Rojstni dan je tako kot Benč praznovala tudi Nina Pušlar in ob svoji okrogli 30. obletnici resetirala svoje prejšnje življenje ter se lotila posta. »Občasno naredim kakšno čiščenje telesa, neke vrste post,« je povedala radovednim bralcem družabne kronike v reviji Zvezde. Po postu se je počutila odlično, bila je napolnjena z energijo. Njena kolegica Alja Omladič, ki nastopa pod umetniškim imenom Alya, je prav tako izključila avtopilota in življenje vzela v svoje roke. Reviji Avenija je razkrila recept, kako celostno spremeniti ustaljene navade, način razmišljanja in prehrano. Odšla je k nevropatinji in ugotovila, kako čudovito se lahko v istem telesu počuti po pravi prehrani. Med stradajoče Slovence se po novem menda podaja celo Saša Lendero. A njej ne bo treba hujšati, kot ugotavljajo bolje obveščeni v Zvezdah in reviji Suzy, ker zna kar sama zelo dobro skrbeti za lepo postavo in zdravo prehrano. Nekdanja TV-voditeljica Kmetije in Ljubezni na deželi naj bi po za zdaj še nepotrjenih napovedih revije Nova vodila resničnostni šov The biggest looser. A kaj ko Saše ni bilo nikjer v bližini, da bi potrdila ali zanikala informacije. »Kam je izginila Saša Lendero?« so se vprašale novinarke v naslovu, zapisanem z velikimi črkami. In se odpravile raziskat, zakaj je že več mesecev ni nikjer opaziti. En telefonski klic na Tirolsko je bil dovolj, da so izvedele vse. Saša se ni načrtno odklopila od medijskega sveta, ampak je bila polno zaposlena. V Nemčiji in doma, v Sloveniji. Pa še prav posebno linijo angelskih grafik oziroma angelčkov z imenom Angelik je ustvarila med medijskim molkom. To pa še ni vse. Pripravlja novo pesem in komaj čaka, da lahko pove kaj več, saj ima pesem že v demo fazi zelo močen potencial, je izdala Saša. Ni pa potrdila namigov, da bo vodila novo oddajo.

Tudi Tanja Žagar je bila nekaj časa odsotna v vseh najbolj pomembnih tiskanih publikacijah, vendar težav s prehrano nima. V oddaji Vikend paket je napovedala, da bo tudi ona izdala novo pesem. V 23 letih kariere se ji še ni zgodilo, da bi kar eno leto in pol trajalo, da ne bi vmes zapela nečesa novega. V nasprotju s Saškinim novim hitom, ki šele prihaja, ima Tanjina pesem že ime: Pet do polnoči. In videospot. »Čakam te pet do polnoči, ko v meni ogenj zagori, nihče ga več ne pogasi,« je refren, ki se bo pel po vsej Sloveniji. Spisal in uglasbil ga je uveljavljeni pisec takšnih in podobnih skladb, nekoč šef Agropopa Aleš Klinar - Klinči. Še eno veliko skrivnost je razkrila Tanja. Da se ne obremenjuje s prehrano in da se nadvse rada zadržuje v kuhinji. Še več, včasih kuha celo zvečer. In peče sladke stvari. Tudi pet do polnoči, če je treba.