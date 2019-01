Med besedami, ki so pritegnile največ pozornosti, je tudi »potrpežljivost«, ki naj bi jo FED »izvajal« zaradi nekoliko bolj pesimističnega pogleda na bližnjo prihodnost ameriškega gospodarstva. Tega ogroža predvsem upočasnjevanje globalne ekonomije, seveda pa je še vedno glavni povod za strah boj med Kitajsko in ZDA glede trgovinskih tarif. Po objavi poročila FED so trgi praktično instantno poskočili odstotek višje in nato trgovanje nadaljevali na približno enakih nivojih do konca dneva. Ob tem smo videli lep skok cene žlahtnih kovin, na drugi strani pa je ameriški dolar izgubil 0,7 odstotka proti košarici valut.

Poslovne rezultate je v torek predstavil tehnološki gigant Apple. V preteklem četrtletju so ustvarili 4,18 dolarja dobička na delnico (pričakovano 4,17 dolarja), prihodki pa so dosegli 84,3 milijarde dolarjev (pričakovano 83,97 milijarde). S tem so pri podjetju komaj dosegli pričakovanja trga, kar pa očitno ne bo najverjetnejši scenarij v aktualnem četrtletju, ko naj bi po ocenah vodilnih družba Apple ustvarila od 55 do 59 milijard dolarjev prihodkov, medtem ko analitiki pričakujejo 58,97 milijarde prihodkov. Velik upad prodaje so pri Applu v preteklem četrtletju utrpeli na Kitajskem, kjer so skupni prihodki upadli na 13,17 milijarde dolarjev, kar pomeni kar 26,6-odstotni padec oziroma 15,6-odstotni upad celotnih četrtletnih prihodkov družbe.

Kljub relativno slabim podatkom je trg očitno slabe številke že pred časom vračunal v ceno (spomnimo, da je Apple že pred nekaj tedni izdal opozorilo glede upada prihodkov), saj so vlagatelji po objavi podatkov zunaj rednega dela trgovanja dvignili ceno delnic za 5,7 odstotka, na 163,5 dolarja. Poleg družbe Apple je ta teden poslovne rezultate predstavil tudi socialni gigant Facebook. Dobiček na delnico je v preteklem četrtletju znašal 2,38 dolarja (pričakovano 2,17 dolarja), prihodki pa so se ustavili pri 16,9 milijarde dolarjev (pričakovano 16,4 milijarde). V primerjavi z enakim obdobjem leto prej to pomeni 30,4-odstotno rast prihodkov. Že pred objavo rezultatov so delnice Facebooka poskočile za 4,32 odstotka, zunaj rednega trgovanja po objavi pa so nato pridobile še 11,5 odstotka.