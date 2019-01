Nekoliko neugodno presenetljivi so bili tudi podatki o gospodarski rasti za Nemčijo v drugi polovici lanskega leta. V tretjem četrtletju se je BDP namreč skrčil za 0,2 odstotka. Decembrski odčitek proizvodnega indeksa PMI za Nemčijo pa je bil pri 51,5 točke na 33-mesečnem dnu, zaradi trgovinskih vojn predvsem trpita proizvodnja elektrotehnike in avtomobilov. Glede na to, da je brezposelnost tako v Nemčiji kot območju evra na razmeroma solidnih ravneh, bosta zaradi potrošnje gospodinjstev ti dve območji sicer dosegli rast v zadnjem četrtletju. Medtem ko makroekonomsko stanje v Evropi nekoliko šepa, pa so fundamentalni in makroekonomski podatki za ZDA še naprej dobri. Temu pritrjuje tudi pritok poslovnih izidov za prejšnje četrtletje, pri čemer podjetja v teh tednih večinoma objavljajo visoke ravni dobičkov.

Včeraj je svoj poslovni izid objavilo podjetje Procter & Gamble. Podjetje je v preteklem četrtletju ustvarilo čisti dobiček v višini 3,19 milijarde dolarjev oziroma 1,22 dolarja na delnico v primerjavi z 2,5 milijarde dolarjev ali 93 centov na delnico v predhodnem četrtletju. Ker podjetje pričakuje, da se bo prodaja brez učinkov prevzemov povečala za 2 do 4 odstotke v proračunskem letu 2019, in ker je podjetje objavilo dobiček na delnico, ki je bil za dobre 3 odstotke višji kot načrtovano, je delnica podjetja včeraj poskočila za 4,85 odstotka.

Dobre napovedi za leto 2019 in dobiček za zadnje četrtletje, ki je bil boljši od pričakovanj, je v tem tednu objavilo tudi podjetje International Business Machines (IBM). V letu 2018 je IBM ustvaril 13,81 dolarja dobička na delnico, medtem ko so analitiki pričakovali 13,78 dolarja na delnico. V letu 2019 podjetje načrtuje dobiček v višini 13,90 dolarja na delnico, poleg tega namerava plačati 34 milijard dolarjev za nakup podjetja Red Hat. V naslednjih tednih pričakujemo objave poslovnih izidov še mnogih podjetij, pri čemer ne pričakujem večjega upada volatilnosti kapitalskih trgov. Razlog vidim predvsem v negotovosti glede brexita in trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko.