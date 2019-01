Seveda je pri vrednotenju podjetij zelo pomembna raven obrestnih mer, pri čemer je ameriška centralna banka Fed v decembru ne samo dvignila obrestno mero, ampak tudi potrdila nadaljnje tri dvige v letu 2019. V okolju, kjer se inflacija niža in obstaja tveganje ohlajanja gospodarske rasti, investitorji dvige obrestnih mer vidijo kot neprimerne in za borzo škodljive. In prav ta drugi dejavnik je skupaj s prvim glavni, da so borze v decembru doživele pravi zlom. Olje na ogenj je prvi trgovalni dan v novem letu dodala družba Apple, ki je s slabšimi napovedmi samo še potrdila ta negativni obet. Vse to je bilo dovolj, da sta se diplomaciji tako na kitajski kot ameriški strani vendarle začeli pogovarjati o možnih rešitvah trgovinske vojne. Po drugi strani pa se je tudi Fed uskladil s pričakovanji investitorjev in napovedal fleksibilnejšo monetarno politiko, kar v žargonu borznikov pomeni, da letos ni pričakovati dvigov obrestnih mer. Posledice vseh teh dogajanj so bile takoj vidne na borzi z močno rastjo tečajev. Veliko vprašanje, s katerim se investitorji ta čas ukvarjajo, je, kaj lahko pričakujemo v naslednjem obdobju. Da bo monetarna politika prilagodljiva, je velikega pomena za trge. Po drugi strani so tudi začetne objave poslovanja zelo močne in potrjujejo, da je predvsem ameriško gospodarstvo zelo močno.

Prav tako so nekateri kazalniki ameriških podjetij relativno ugodni. Tako znaša trenutno pričakovani kazalnik PE, ki meri, koliko let traja, da dobiček izplača delnico, za ameriški indeks S&P 500 vsega skupaj 15,5, kar je malo pod dolgoletnim povprečjem in kar tretjino manj kot pred letom dni. Kar še torej manjka za dobro gibanje tečajev v letošnjem letu, je dogovor med Kitajsko in ZDA, ki pa ni tako samoumeven, kot se zdi na prvi pogled. Rok za dogovor ostaja 2. marec, ampak ključno vprašanje, pri katerem Kitajci za zdaj nočejo popustiti, niso carine, temveč večja zaščita intelektualne lastnine zahodnih podjetij na Kitajskem. Dogovor je v interesu obeh strani, zaradi poslabševanja ekonomskih obetov na kitajski strani in zaradi bližajočih se volitev na ameriški strani.

Tako ostaja le še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do dogovora. Če bi do dogovora prišlo kasneje, lahko pričakujemo večjo nihajnost delnic. Ker pa so trenutne premije delnic za tveganje previsoke, upoštevajoč dejstvo, da ekonomske objave tega ne upravičujejo, smo lahko zmerni optimisti.