Ena izmed bolj pričakovanih objav poslovnega izida v tem tednu je zagotovo bila objava poslovnega izida podjetja Apple, saj se je tržna kapitalizacija podjetja Apple od začetka lanskega oktobra, ko je presegala 1,1 bilijona dolarjev, do danes znižala za skorajda za 35 odstotkov, na današnjih 731 milijard. Podjetje je v torek objavilo prihodke za lanski četrti kvartal v višini 84,2 milijarde dolarjev, kar je za štiri milijarde dolarjev oziroma za 4,5 odstotka manj, kot so ti znašali pred letom dni. Applu je v lanskem četrtem kvartalu prodaja iphonov, ki zavzema 62 odstotkov vseh prihodkov podjetja, upadla za skorajda 15 odstotkov, in sicer z 61,1 milijarde na 51,9 milijarde dolarjev. Podjetju je za 9,1 milijarde dolarjev nižjo prodajo iphonov v lanskem četrtem kvartalu glede na leto prej uspelo ublažiti za 5,1 milijarde dolarjev skozi rast prihodkov, ki so jih generirali preostali produkti in storitve. To je dalo glavnemu izvršilnemu direktorju Timu Cooku in glavnemu finančnemu direktorju Luci Maestriju priložnost, sta se v svojih izjavah osredotočila na rastoče prihodke iz storitev in na naraščajočo prodajo drugih naprav, kar je bilo zadosti, da je cena delnice po objavi poslovnega izida pridobila 5,5 odstotka. Prihodki iz storitev, ki zavzemajo 12,9-odstotni delež celotnih prihodkov, so se v medletni primerjavi povečali za 19,13 odstotka. Z uporabo storitve oziroma aplikacije Apple Pay je bilo v zadnjem kvartalu 2018 opravljenih dvakrat več transakcij kot leto prej, Apple Music ima 50 milijonov naročnikov, Apple News ima 85 milijonov aktivnih uporabnikov in prihodki storitev v oblaku so se povečali za 40 odstotkov. Med prihodki ostalih produktov pa so se prihodki iz naslova prodaje ipadov povišali za 17 odstotkov, na 6,7 milijarde dolarjev, prihodki od prodaje macov pa so se povišali za 9 odstotkov, na 7,4 milijarde dolarjev. Skratka, podjetje je imelo rast prodaje v vseh segmentih z izjemo prodaje iphonov in je tako primorano, da vedno bolj postaja storitveno podjetje, kjer skozi svojo platformo ponuja vedno več storitev svojim uporabnikom in s tem izkorišča sinergijske učinke. Tako je podjetje že napovedalo možnost predstavitve novih platform (kakor je platforma za ogled filmov), ki bodo najverjetneje združene v celoten paket, torej glasba, filmi, shranjevanje v oblaku in plačilni sistem. Podjetje bo najverjetneje glede tega pohitelo, saj za trenutno četrtletje predvideva 10-odstotno znižanje prodaje in 22-odstotno znižanje dobička na delnico.