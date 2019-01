Kanada bo svoje osebje na ambasadi na Kubi prepolovila. Kot razlog oblasti v Ottawi navajajo dejstvo, da je nov član osebja zbolel za enakimi simptomi neznanega izvora, ki jih je pred tem, poleg ameriških diplomatov , aprila 2018 občutilo že 13 zaposlenih na kanadski ambasadi.

Za čudnimi simpotmi naj bi omenjeni zaposleni bolehal že novembra lani. To so potrdili tudi zdravniki, ki so ugotovili, da ima vrtoglavico, težavami s koncentracijo in slabostjo, torej podobne simptome, kot jih opisujejo tudi njihovi ameriški kolegi.

Kanadska ambasada bo sicer še naprej odprta - od 16. diplomatov pa jih bo zdaj na Kubi ostalo zgolj osem.

Kanada je med možne vzroke vključila idejo o soničnem napadu, o čemer so v preteklem letu burno razpravljale ameriške oblasti. Za to sicer še vedno ni nobenih dokazov. Nedavno sta tudi dva znanstvenika namreč predlagala teorijo, da so diplomati v omenjenem napadu slišali zvoke čričkov.