Predsednik, ki je še pred zoro obiskal prizadeta območja v četrti Regla na jugovzhodu Havane, je na Twitterju zapisal, da je škoda tam velika.

V četrti Luyano pa so ulice polne razbitin, med drugim delov balkonov stanovanjskih zgradb. Na cestah je tudi veliko podrtih dreves in uličnih svetilk. Med prizadetimi območji v prestolnici so še Santos Suarez, Via Blanca in Chibas.

Dodal je, da je tornado povzročil poplave tudi v provincah zahodno od Havane, Pinar del Rio in Artemisa, ter v provinci Mayabeque, ki leži vzhodno od prestolnice.

Po navedbah uradne spletne strani kubanskih oblasti Cubadebate je »Havano prizadel tornado, primerljiv z orkanom četrte ali pete stopnje, pri čemer pa je njegov vpliv precej bolj omejen«.

Tornado, ki je nastal iz nevihte nad Mehiškim zalivom, je zahodni del države zadel s sunki vetra s hitrostmi do 100 kilometrov na uro, navaja francoska tiskovna agencija AFP.