Lahko se zadovoljimo z navadno salamo in sirom, lahko pa spoznamo nove okuse in kombinacije ter poskusimo kruhke s peso! Da, splača se kdaj pa kdaj poskusiti nekaj novega. Kajti nikoli ne veste, kdaj lahko najdete novo najljubšo jed.

Še preden pa si pogledate video priprave današnjih kruhkov s peso, pa še nekaj pomembnih informacij:

Kruhke, pesino solato in fetin namaz lahko pripravite vnaprej, a jih hranite ločeno. Pred postrežbo začinite še rukolo in kruhke sestavite.

Kruhki so odlični kot predjed za vsakršno slavje ali pa kar za lahko večerjo ali kosilo.

Namesto ajdovega kruha z orehi uporabite kateri koli kruh.

Točnih sestavin za pesino in rukolino solato ter fetin namaz ni podanih, pripravite jih po svojem okusu – začnite z malimi količinami sestavin, nato poskusite in dodelajte.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Kruh popecite na suhi ponvi. Peso naribajte, nato pa jo začinite z malo olja, sesekljanega peteršilja, soli, popra in balzamičnega kisa.

K feti (nekaj je prihranite za okras) dajte malo olja, peteršilj in limonin sok in dobro premešajte. Rukolo začinite z malo olja, limoninega soka in soli. Ko imate pripravljene vse sestavine, kruhke sestavite. Najprej namažite fetin namaz, dodajte rukolo in nato še pesino solato. Okrasite s sesekljanimi orehi, peteršilijem in feto, pokapajte še z nekaj olja in takoj postrezite. Pa dober tek!