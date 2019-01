Solate so lahko na jedilniku čez vse leto. Za pripravo solate seveda vedno prilagodite sestavine, ki so v sezoni, nikoli pa ne pozabite na čudovite prelive, ki so pravzaprav tisti, ki naredijo solato. Preverite zanimiv blog zapis o solatnih prelivih.

Tokratna solata je sestavljena s:

• solato: motovilec in rdeč radič sta čudoviti zimski solati

• še več zelenjave: v ponvi (da, brokoli lahko popečete tudi brez pečice!) popečen brokoli je fantastičen, super pa so tudi v olje vloženi sušeni paradižniki

• sadjem: dodana je olupljena in na kolute narezana pomaranča

• beljakovinami: solata je obogatena s trdo (lahko tudi z mehko kuhanim) kuhanim jajcem in tankimi rezinami sira

• čudovitim prelivom: tokrat povezovalno vlogo igra preliv s polnozrnato (lahko uporabite tudi navadno) gorčico

Vsem čudovitim sestavinam pa družbo delajo še doma narejeni kruhovi krutoni, ki so tisti del solate, ki želodček nasiti.

Preverite ideje za še več zimskih (oziroma primernih za zimski čas) solat:

• Solata z bučo in kandiranimi orehi

• Kvinojina solata s pečenim sladkim krompirjem

• Cvetačna solata z gorčično-medenim prelivom in kranjsko klobaso

• Hrustljava solata z brstičnim ohrovtom in pršutom s prelivom iz agrumov

• Radič in rukola v solati s pečenim pršutom in krutoni

Preden pa si pogledate video recept priprave solate, pa še nekaj dodatnih informacij o pisani solati:

• Preliv lahko pripravite tudi vnaprej in po želji tudi brez balzamičnega kisa.

• Kruhove kocke in jajce so lahko ob serviranju tudi topli, zato ta solata tekne tudi v hladnejših dneh.

• Jajci skuhajte v rahlo okisani (z nekaj kapljicami limoninega soka ali kisom), da se lažje olupijo.

• Pomarančo lahko previdno olupite kar z nožem in nato narežete na kolute.

• Namesto brokolija lahko uporabite tudi cvetačo ali pa čičeriko.

• Za kruhove krutone lahko uporabite kateri koli kruh, tudi že nekaj dni starega.

• Solato lahko vzamete tudi s seboj, le preliv hranite ločeno.

Sedaj pa si brž poglej video priprave te čudovite pisane solate.

Pa dober tek!

