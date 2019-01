Iz nemškega tožilstva so sporočili še, da dva 23-letnika sumijo priprave hujšega nasilnega dejanja, 36-letnika pa pomoči pri pripravi napada.

Policija je danes preiskala tudi več stanovanj v deželah Mecklenburg-Predpomerjansko in Baden-Württemberg, a niso nikogar aretirali.

Po sedaj zbranih informacijah, osumljenci še niso izbrali konkretnega cilja za napad, prav tako ni jasno, ali pripadajo kakšni teroristični skupini. So pa na spletu že našli navodila za izdelavo bombe in pričeli s pripravami. Nameravali so si priskrbeti tudi orožje, eden od moških pa je pričel z učnimi urami vožnje.

Eden od moških naj bi tudi dejal, da so želeli zadeti čim več »nevernikov, ampak ne otrok«. Trojica naj bi o napadu začela razmišljati ob prihodu v Nemčijo jeseni leta 2015.