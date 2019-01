Aretirali so ga med posebno lažno operacijo, ko je mislil, da se bo srečal z nekom, ki mu bo v zameno za avtomobil predal eksploziv. Scenarij so pripravili agenti FBI. Taheb je napad pripravljal v svoji glavi. Želel naj bi sicer potovati na območje pod nadzorom skrajne sunitske Islamske države (IS), vendar to ni bilo izvedljivo, ker nima potnega lista.

FBI je nanj postal pozoren, ko so ga sosedje slišali, da se jezi na ZDA in Izrael ter hvali IS. FBI mu je zato dodelil informatorja, ki ga je pri tem vzpodbujal. Mladenič je razmišljal, da bi bilo lepo napasti Belo hišo, Kip svobode v New Yorku in še kakšno drugo odmevno tarčo, s katero bi se zapisal v zgodovino.

Informatorju se je kasneje pridružil še agent FBI, ki se je predstavljal kot somišljenik in skupaj so razpravljali, kaj napasti in kako to izvesti. Taheb se ni zavedal, da ga vodita v past vse do srede, ko so mu nataknili lisice in se je njegova »teroristična kariera« končala.