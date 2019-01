Na italijanskem seznamu še 30 »teroristov«, ki so pobegnili v tujino

Italijanske oblasti iščejo še 30 »teroristov«, ki so pred roko pravice pobegnili v tujino, so danes sporočili z notranjega ministrstva v Rimu. Pred nekaj dnevi je Bolivija izročila Italiji člana italijanske skrajne levičarske skupine Cesareja Battistija, ki se je 37 let skrival v tujini.