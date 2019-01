Štiriinšestdesetletni Cesare Battisti je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v odsotnosti obsojen na dosmrtno ječo zaradi štirih umorov, za katere sam trdi, da jih ni storil. Živel je v Franciji, Mehiki in Braziliji, od koder je konec lanskega leta pribežal v Bolivijo in tam zaprosil za status političnega begunca, a zaman. Bolivijski pripadniki Interpola so ga v spremstvu italijanskih policistov v soboto prijeli na ulici v bolivijskem mestu Santa Cruz in ga nemudoma s posebnim letalom italijanske vlade odpeljali v Rim. Na letališču Ciampino ga je ob neobičajnem policijskem varovanju pričakal notranji minister Matteo Salvini, njegov politični somišljenik, brazilski predsednik Jair Bolsonaro, pa mu je prek twitterja sporočil, da mu pošilja »majhno darilce«. Ob pristanku letala je minister za Battistija dejal, da je morilec in strahopetec in da se komunistični zločinec končno vrača domov v zapor. To naj bi bil šele začetek operacije privedbe ubežnikov, ki se še vedno skrivajo v nekaterih evropskih državah.

Battistijeva zgodba je dolga in zapletena in sega v tako imenovane svinčene čase od konca šestdesetih do začetka osemdesetih let. Takrat se je zvrstilo več terorističnih atentatov, ki so jih izvedli pripadniki tako skrajno leve kot skrajno desne teroristične organizacije, tudi ob pomoči domačih in tujih tajnih služb. Battisti se je leta 1977 pridružil organizaciji PAC, ki je bila oboroženi del Rdečih brigad. Sodeloval naj bi v več roparskih napadih in je menda ubil dva policista ter sodeloval še pri dveh drugih umorih, kot izhaja iz pričevanja njegovega bivšega tovariša Piera Muttija, ki je sodeloval s pravosodjem v zameno za milejšo kazen.