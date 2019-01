V velikem petkovem finalu azijskega nogometnega prvenstva v Abu Dabiju se bosta za lovoriko pomerila reprezentanci Japonske in Katarja. Japonska je v polfinalu s 3:0 ugnala Iran, Katarci pa so s 4:0 odpihnili gostitelje turnirja Združene arabske emirate. Domači navijači niso prenesli izpada iz polfinala, zato so na katarske nogometaše zmetali čevlje, ko so proslavljali zadetke.

Japonska je pripravila presenečenje z visoko zmago nad Iranom, ki do polfinala sploh ni prejel zadetka. Samuraji bodo v finalu naskakovali peti naslov azijskega prvaka, potem ko so bili doslej uspešni v letih 1992, 2000, 2004 in 2011. Kadar so zaigrali v finalu, so vselej slavili. Katarci, organizatorji naslednjega svetovnega prvenstva leta 2022, so z uvrstitvijo v finale že dosegli največji uspeh reprezentance, ki se pred tem še ni uvrstila v boj za kolajne. V dresu Katarja blesti Alomez Ali, ki je na letošnjem prvenstvu prispeval osem golov, s čimer je izenačil dosedanji rekord Iranca Alija Daeija iz leta 1996. Katar je postal edina država, ki se je v zgodovini tekmovanja prebila do zadnje tekme prvenstva brez prejetega gola.

Po izpadu iz osmine finala azijskega prvenstva so se začela pojavljati ugibanja o usodi Srečka Katanca na klopi iraške reprezentance. Nekdanji slovenski selektor je mezopotamske leve prevzel septembra lani in si za osrednji cilj postavil uspešen nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Iraška javnost je kajpada pričakovala, da bo njihova izbrana vrsta pokazala obetavne predstave že na azijskem prvenstvu, a je v prvem krogu izločilnih bojev izpadla proti Katarju. Katančevo moštvo ni ponudilo presežka ne po igri ne po rezultatih, obenem pa je zaostalo za dosežki z azijskega prvenstva pred štirimi leti, ko se je Irak prebil med četverico najboljših reprezentanc.

Katanec je imel po pisanju iraških medijev v času prvenstva težave z disciplino nekaterih igralcev, ki naj bi se po koncu skupinskega dela tekmovanja izmuznili iz hotela in si privoščili nočno veseljačenje v Dubaju. Iraška nogometna zveza se je že odzvala na poročanje domačih medijev in ustanovila posebno komisijo, ki bo preučila vsa dejstva. »Če se bo na koncu izkazalo, da so igralci kršili hišni red, bomo ukrepali in zaščitili interese zveze,« so napovedali v iraški nogometni organizaciji.

Iraški časnik Al-Sabah ob aferi z nočnimi izhodi igralcev medtem omenja, da bi lahko Srečko Katanec kmalu zapustil selektorski položaj. Spomnimo – ob začetku mandata je podpisal triletno pogodbo, ki mu skupaj s četverico pomočnikov zagotavlja letno plačo v višini 1,2 milijona evrov. Na klopi Iraka sedita tudi Katančev pomočnik Aleš Čeh in trener vratarjev Nihad Pejković. Za kondicijsko pripravo skrbi selektorjev sin Ian Oskar Katanec. Vodstvo zvezo naj bi v kratkem sprejelo odločitev, ali bo Katancu zaupalo vodenje izbrane vrste v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Ljubljančan je na klopi Iraka na desetih tekmah po štirikrat zmagal in remiziral ter doživel dva poraza. Ob izpadu iz azijskega prvenstva je igralcem sporočil, naj v klubih poskrbijo za boljšo fizično pripravo.