Temeljni kamen za skupno 105 milijonov evrov vredno naložbo v gradnjo dodatne tovarne Leka na Prevaljah so položili aprila lani, država pa je naložbo podprla s sedmimi milijoni evrov subvencije s predvidenim izplačilom v treh letih.

Po takratnih napovedih Leka, ki spada pod Novartis, je bilo predvideno, da bo prva redna proizvodnja v okviru nove tovarne stekla v drugi polovici leta 2020 in prinesla najmanj 140 novih delovnih mest. Prav zaradi napovedanega odpiranja novih delovnih mest je Gimnazija Ravne skupaj z Lekom tudi pripravila izobraževalni program farmacevtski tehnik, ki ga doslej na Koroškem ni bilo, gimnazija pa ga je začela izvajati septembra letos.

Medtem pa je Lek spomladi letos sporočil, da je bila prekinjena dobavo tehnologije za novo tovarno, kjer je bila predvidena klasična proizvodnja, saj da se je lokacija uvrstila med možne za kontinuirano proizvodnjo. Po takratnih napovedih naj bi Novartis odločitev o vrsti proizvodnje na Prevaljah sprejel predvidoma v letošnji jeseni. A doslej v zvezi s tem ni kaj novega, so pojasnili v Leku.

Na Prevaljah trenutno zaposlenih 260 delavcev v proizvodnji Leka

V Leku na Prevaljah, ki se uradno imenuje Antiinfektivi Prevalje, izdelujejo širokospektralni antibiotik in trenutno zaposlujejo 260 delavcev. Lani so v družbi proizvodnjo tablet povečali za 5,5 odstotka in skupno proizvedli 51,4 milijona vseh pakiranj. Zagnali so tudi novo polnilno linijo za peroralne suspenzije.

Z vlaganji na področju varovanja okolja so na prevaljski lokaciji lani za okoli tri odstotke zmanjšali celotno porabo energije in za skoraj pet odstotkov porabo elektrike. Zaradi večjega obsega proizvodnje tablet pa je podjetje za tri odstotke povečala porabo vode in količinski obseg vseh odpadkov, medtem ko je količino nevarnih odpadkov zmanjšalo za blizu tri odstotke, še kažejo podatki Leka.