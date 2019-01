Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do okoli 8 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno, le ponekod na severu bo nekaj jasnine. Po nekaterih nižinah bo zjutraj lahko megleno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah severne Slovenije do -8, v krajih z burjo na Primorskem malo nad 0 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno lahko rahlo snežilo. Popoldne se bo oblačnost trgala. Burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek se bodo na zahodu začele pojavljati manjše padavine, ki bodo do jutra segle do osrednje Slovenije, nato pa še nekoliko vzhodneje in se okrepile. Po nižinah bo sprva rahlo snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila nad 1300 metri nad morjem. Ob morju in na severovzhodu se bo krepil južni veter. V soboto bo oblačno in deževno, le v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo večinoma suho. Meja sneženja se bo popoldne nekoliko znižala. Južni veter bo oslabel.

Vremenska slika: Iznad severnega Atlantika in severozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo, Balkan in osrednji del Sredozemlja obsežno območje nizkega zračnega tlaka, ki se nad severnim Sredozemljem poglablja. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob Jadranu, v Furlanski nižini ter v gorah bo sprva precej jasno, drugod pa bo večinoma oblačno. Čez dan se bo od zahoda postopno povsod pooblačilo. V četrtek bo pretežno oblačno, v krajih južno od nas bodo občasne padavine. Ob Jadranu bo rahlo deževalo, v notranjosti Hrvaške pa snežilo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda prehodno umikala.