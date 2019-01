Jutri bo sprva delno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Proti večeru se bodo v hribovitih krajih zahodne Slovenije začele pojavljati padavine, pod okoli 700 m nad morjem kot rahel dež. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 1 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek se bodo padavine na zahodu okrepile in se do jutra razširile nad vso Slovenijo. Ob Obali bo zapihal zmeren jugo. V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo sprva deževalo, čez dan pa se bo meja sneženja spet marsikje spustila do nižin. Padavine bodo popoldne oslabele in zvečer ponehale. V torek bo večinoma suho.

Sredozemski ciklon se počasi pomika nad Egejsko morje, nad severozahodnim Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki k nam sega iznad jugozahodne Evrope. Topla fronta se pomika čez zahodno in srednjo Evropo. K nam v višinah doteka od severozahoda toplejši zrak.