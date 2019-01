Zaradi obilnih snežnih padavin so za skoraj vse dele Srbije razglasili rdeči alarm, ki pomeni zelo nevarne vremenske pojave, ki lahko povzročijo veliko škode in so nevarni za ljudi in živali, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sneg v večini države pada že 24 ur. Ponekod, denimo v Beogradu, ga je zapadlo okoli 40 centimetrov, drugje pa do 70. V prestolnici in tudi drugje po državi je zato otežen promet.

24 ur neprekinjeno sneži tudi v BiH, kar prav tako povzroča težave v prometu. Pristojne oblasti voznike opozarjajo na močan bočni veter, ki lahko na jugozahodu države ustvarja snežne nanose.

Na Hrvaškem se soočajo predvsem z močnim orkanskim vetrom, zaradi katerega je popolnoma zaprt del avtoceste A1 med Svetim Rokom in Posedarjem. Številne ceste so medtem odprte zgolj za osebna vozila.

Nizke temperature beležijo tudi v Nemčiji, kjer je to zimo zaradi mraza umrlo najmanj 10 brezdomcev. O smrtih poročajo iz Hamburga, Kölna, Düsseldorfa in Berlin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.