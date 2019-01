V sredo zjutraj bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, drugje pa se bo zadrževala oblačnost. Čez dan se bo ponovno povsod pooblačilo. Jutranje temperature bodo od -5 do -1, v alpskih dolinah do -10, na Primorskem malo nad 0, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno in večinoma brez padavin, popoldne so možne krajše razjasnitve. V petek bo oblačno. Predvsem v zahodni polovici države bodo padavine, po nižinah kot dež. Ob morju in na vzhodu se bo krepil južni veter.

Vremenska slika: Frontalni val se je pomaknil nad južni Balkan. Za njim se nad Alpami prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih zahodno od nas delno zjasnilo, drugod bo še precej oblačno. V notranjosti Hrvaške bo rahlo snežilo, ob Jadranu pa deževalo. Še bo pihala šibka do zmerna burja. V sredo se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Burja bo ponehala.