Izvršni odbor je odločil, da za nov mandat na čelu izbrane vrste do 21 let imenuje Gliho, ki je v zadnjih kvalifikacijah osvojil drugo mesto za favorizirano Francijo v skupini, v kateri so bile še reprezentance Črne gore, Kazahstana, Bolgarije in Luksemburga.

Slovenija je bila edina ekipa, ki je Franciji odščipnila točki. Glihov nov mandat se začne 1. februarja, konča pa po evropskem prvenstvu U21 leta 2021, ki ga bosta gostili Slovenija in Madžarska. Gliha bo obenem vodil tudi reprezentanco do 20 let.

Reprezentanco do 17 let je v lanskem letu po odhodu Aleša Čeha vodil Igor Benedejčič, zaradi njegovih obveznosti v A-reprezentanci pa Primorec ne bo več vodil mlajših reprezentanc. Njegovo mesto v reprezentanci do 17 let s 1. februarjem prevzema nekdanji reprezentant in standardni nogometaš prve enajsterice reprezentance, ki je nastopila na SP 2010, Aleksander Radosavljević.

Mesto selektorja reprezentance do 16 let pa bo s 1. februarjem prevzel Anton Žlogar. Žlogar je za Slovenijo zbral 37 nastopov, zadnjega marca 2009, ko je Slovenija remizirala s Češko.

Radosavljević in Žlogar bosta reprezentanci vodila do 30. novembra 2021.