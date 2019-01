Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo drugi mandat na klopi državne selekcije odprl z današnjo prijateljsko tekmo z izbrano vrsto Kitajske do 25 let. V Marbelli na jugu Španije bo preizkusil predvsem najboljše nogometaše iz prve slovenske lige, ki so uvrščeni na širši seznam kandidatov za spomladanski začetek kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2020.

Kek je za premiero ob vrnitvi na slovensko klop dobil ugodnejšega nasprotnika kot njegov predhodnik Tomaž Kavčič, ki je pred slabim letom dni pogorel v Celovcu. Tedaj je bila Avstrija na krilih razpoloženih zvezdnikov Davida Alabe in Marka Arnautovića prezahteven tekmec, kar so prepozno spoznali tudi najbolj izpostavljeni uslužbenci nogometne zveze. Kitajska v Marbello zunaj uradnega termina Fife in Uefe tako kot Slovenija ni poslala najmočnejše zasedbe. Udarna postava Kitajske ravno v teh dneh naskakuje odmeven dosežek v Združenih arabskih emiratih, kjer potekajo zaključni boji azijskega prvenstva. Slovenijo večinoma zastopajo najvidnejši akterji iz domačega prvenstva, ki si želijo izboriti status stalnih udeležencev reprezentančnih akcij.

Januarski termin je koristen za reprezentančne trenerje, ki so v Marbelli dobili globlji vpogled v potencial igralcev iz prve slovenske lige. Selektor Matjaž Kek si želi, da bi tovrstna januarska druženja postala tradicionalna. »Pri nogometaših opažam, da imajo veliko želje po dokazovanju, kar je najpomembnejše. Nekateri so prvič v reprezentanci, zato so malo bolj nervozni. Po seriji treningov bomo v pravem času odigrali tekmo s Kitajsko. Kot selektor sem na treningih in v hotelu dobil vse informacije, ki sem jih potreboval,« je iz Andaluzije sporočil Matjaž Kek, ki se vrača v trenerski pogon, potem ko se je pred slabimi štirimi meseci poslovil od dolgoletnega vodenja Rijeke.

Kek v Marbelli sodeluje s celotnim trenerskim štabom, ki si ga je izbral ob vrnitvi na slovensko klop. Položaj pomočnika je zadržal Igor Benedejčič, ki je analiziral nedavni poraz kitajske vrste do 25 let proti ruskemu prvoligašu Krasnodarju z 0:2, trener vratarjev ostaja Borut Mavrič, za kondicijsko pripravo igralcev pa skrbi hrvaški strokovnjak Luka Brkljača. Tudi za četverico trenerjev bo popoldanski preizkus s Kitajsko generalka pred odprtjem kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki jih bo Slovenija začela v drugi polovici marca z gostovanjem proti Izraelu v Haifi. »Naše delo zahteva popolno osredotočenost. V reprezentanci je kar nekaj uslužbencev, s katerimi sem že sodeloval v prvem mandatu na slovenski klopi. Zdaj smo vsi malo starejši,« je povedal Kek. Pohvalil je pogoje za delo na jugu Španije: »Razmere so vrhunske za zimski čas. Upam, da bodo igralci odnesli veliko koristi od te akcije.«

Pričakovati je, da bo Matjaž Kek priložnost za igro ponudil večini izbrancev, saj bo imel na voljo neomejeno število menjav. Glede na kombinacije na treningih se v postavitvi 4-4-2 obeta skupni nastop napadalcev Andreja Vombergarja in Luke Zahovića, ki sta jeseni skupaj dosegla devetnajst zadetkov za vodilni dvojec prve slovenske lige. »Vsak trener ima svoje ideje. V Marbelli smo začeli delati tudi na taktiki, selektor Kek pa od nas zahteva ogromno energije in zbranosti v igri. Kitajska verjetno ne bo fizično zelo močna, bodo pa njihovi igralci nemara hitri in agresivni,« je razložil Luka Zahović, ki bo spomladi eden najvidnejših adutov Maribora za osvojitev dvojne slovenske krone.