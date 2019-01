Slovenija je v novem Kekovem mandatu opravila prvi test. Mariborčan na klopi Slovenije je v neuradnem terminu Mednarodne nogometne zveze v Španijo lahko peljal bolj ali manj le igralce iz slovenske lige, pri katerih je želel predvsem preveriti nekatera dodatna imena, ki bi lahko razširila reprezentančni kader. Ali ga je kdo posebej navdušil, bo pokazal naslednji seznam, in sicer pred marčevskim začetkom kvalifikacij za EP 2020. Uvodoma bo gostovala v Izraelu in gostila Makedonijo. Tokrat člani "B-reprezentance" niso imeli pred sabo tako pomembne naloge, kot bo marčevska, vseeno pa so, tudi pred očmi stalnega reprezentanta Benjamina Verbiča, ki je v Marbelli na pripravah s kijevskim Dinamom, pokazali dobršno mero borbenosti v poskusu prepričevanja selektorja Keka. Rezultatsko ga sicer niso povsem zadovoljili, a so vseeno pokazali, da je bila pot na jug Španije koristna za določen nabor informacij.

V prvem polčasu so imeli Slovenci - kapetan je bil Amir Dervišević, za njim pa Dejan Lazarević - žogo več v posesti, imeli tudi precej več strelov in priložnosti, a po 45 minutah je bilo vseeno "le" 1:1. Za slovenski zadetek je v 25. minuti poskrbel Luka Zahović, ki je z roba kazenskega prostora žogo poslal v levi zgornji kot vrat Kitajcev, pri Kitajcih pa je bil v 32. minuti uspešen kapetan Liu Jun Shuai, potem ko je iz bližine zadel po podaji iz kota in nesporazumu v slovenski obrambi.

Sicer pa je bil trikrat nevaren Olimpijin napadalec Andres Vombergar, posebej v 26. in 44. se je po njegovih strelih z glavo iz bližine izkazal kitajski vratar Fang Jing Qi. V napadu je bil ob Zahoviću, ki je pred tem že enkrat zadel, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja, kar razigran tudi Rudi Požeg Vancaš, nase je med drugim opozoril z dvema - sicer nenevarnima - streloma.

Kitajci, njihov selektor je ob polčasu menjal vseh deset igralcev v polju, so takoj po začetku drugega polčasa znova zagrozili, a je bil na mestu Nejc Vidmar, ki je zamenjal Grego Sorčana. V 53. minuti je z glavo znova lepo do strela prišel Vombergar, spet pa je izvrstno posredoval kitajski čuvaj mreže. V 54. minuti pa je po novem kotu Olimpijin napadalec vendarle zadel, tudi takrat je streljal z glavo. Toda vodstvo ni dolgo trajalo, Kitajci so v 61. minuti izenačili, potem ko je Liao Li Sheng lepo izvedel prosti strel s približno 20 metrov. V 85. minuti je imel lepo priložnost Gaber Dobrovoljc, a žogo z glavo po prostem strelu poslal visoko čez vrata. Na drugi strani je v 87. minuti previsoko meril še Chang Fei Ya, kar je bila zadnja priložnost na tekmi.